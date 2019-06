Kaynak: Dunya.com

Dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan biri çalışıyor. Bu oran, Afrika 'da her 5, Arap ülkelerinde her 35, Avrupa ve Orta Asya 'da her 25, Amerika kıtasında her 19, Asya-Pasifik bölgesinde her 14 çocuktan biri olarak hesaplanıyor.