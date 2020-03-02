Dünyada İlk Kez Bir Yükseköğretim Kurumunda Zorunlu Ders Oldu

Türkiye 'de ve dünyada bir ilk olan dersi, Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu üyeleri verecek.

Tüm programlarındaki ders müfredatlarına daha önce zorunlu İnsan Hakları, Hayvan Hakları ve 21. Yüzyıl Bilgi ve Becerileri derslerini ekleyen Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, öğrencileri için farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, 2019-2020 Akademik Yılı'ndan itibaren tüm program müfredatlarının III. Yarıyılına haftada 2 saat zorunlu "Yavaşlık" dersi ekledi. Yüksekokulun 15 programında yaklaşık 900 öğrenci bu dersi alacak. Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu üyelerinin konularını belirleyerek bir ders kitabı olarak yazdıkları Yavaşlık dersi, on bölümden oluşuyor: Yavaş Felsefesi, Yavaş Yaşam, Yavaş Bilim, Slow Food, Cittaslow, Cittaslow Turizm, Yavaş Ekonomi, Yavaş Seyahat, Yavaş Tarım ve Yavaş Turizm.

Cittaslow International ve Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu üyesi olan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Harvard Lisans Okulu Dekanı Harry Lewis'in yavaşlayın mektubu bu dersi müfredatımıza eklememizde bizi gerçekten etkiledi. Öğrencilerimizin yardıma ihtiyaçları var. Olabildiğince kısa bir zamana ne kadar çok şey tıkıştırırım diye düşünmek yerine neyin önemli olduğunu bir durup düşünmeleri gerekiyor. Bu dersin amacı bu… İnsanlar, kendilerine zaman ayırdıkça, zaman onlar için yavaş aktığında ya da yapılan iş dinlenmek olsa bile bunu tamamen kendine adadığında ve bunun keyfine vardığında, yaptıklarından zevk almaya başlıyorlar. Zamanlarını dolu dolu değerlendiriyorlar." dedi.

Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu üyeleri tarafından verilecek olan Yavaşlık dersini, başarıyla tamamlayan öğrenciler, Cittaslow Türkiye ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu'nun başarı sertifikasını da alacaklar. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin dünyanın 30 ülkesinde bulunan 264 Cittaslow'da staj yapmaları konusunda da Yüksekokul Müdürlüğü çalışmalarını sürdürmektedir. 2020-2021 Akademik Yılı'nda bu konuda da adım atılması planlanmaktadır.