Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü

Kovid-19 pandemisine bağlı kayıtlara geçen ilk cinayet haberi İtalya'dan geldi. İtalyan bir hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü. Hemşire, polisteki ifadesinde "Bana koronavirüs bulaştırdı" dedi.

02.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:24
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok can kaybının yaşandığı İtalya 'da Kovid-19 yüzünden ilk cinayet gerçekleşti. İtalya'da yaşayan Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor kız arkadaşı Lorena Quaranta'yı boğarak öldürdü.

Yerel basında yer alan haberlerde 28 yaşındaki De Pace'nin kız arkadaşını kendisine koronavirüs bulaştırdığı gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi. Salı gecesi polisi arayan De Pace'nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

CİNAYETİ KABUL ETTİ

27 yaşındaki Quaranta'nın cansız bedenini evde bulan polis, katil De Pace'nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, "Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı" dedi.

Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
Doktor Quaranta

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

De Pace'ye corona virüsü testi yapılırken İtalyan haber ajansları De Pace ve Quaranta'nın test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Quaranta'nın ölmeden önce çok aktif olduğu İtalya'daki doktor ve sağlık çalışanları haklarıyla ilgili çok sert mesajlar paylaştığı açıklandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler: İtalya, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Pentagon’a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası Haberler
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haberler
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
ABD’de kafaları karıştıran korona araştırması: 8 metre uzağa gidebilir Haberler
ABD'de kafaları karıştıran korona araştırması: 8 metre uzağa gidebilir

Son Dakika Dünya Haberleri

10:00: Artvin'de köy muhtarlığı kendi karantinasını oluşturdu - Haberler 10:00: Polisten sosyal mesafeyi korumak için tebeşirli önlem - Haberler 09:57: Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı - Haberler 09:55: Fırat Kalkanı Bölgesinde 14 terörist öldürüldü - Haberler 09:54: Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: "Ben buranın havasını götüremez... - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:36: İstanabul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi - Haberler 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı 09:15: Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi - Haberler 09:13: 7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı - Haberler 08:28: ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti - Haberler 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu