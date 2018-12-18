Dünyada İlk Olan Etkinlik Tevfik Fikret Lisesi'nde Gerçekleşti

(SMYROTAN/SMYRNATO). Bu etkinliğin lise düzeyinde yapılması ise dünyada bir ilk oldu. Katılımcı 10 okuldan 7'si İstanbul'dan Notre Dame de Sion ve Sainte-Pulchérie Liseleri, İzmir'den Saint-Joseph Lisesi, Amerikan Koleji ve Tevfik Fikret Lisesi, Ankara'dan TED Lisesi ve Tevfik Fikret Lisesi, Fransızca dil komisyonlarında yer alırken Balıkesir'den Açı Liseleri, Denizli'den TED Lisesi, Bursa'dan Özel Çakır Anadolu Lisesi ise İngilizce komisyonlarına katıldılar.

Dünyayı İttifak içinde güvence altına almak ana temasıyla düzenlenen organizasyonda 10 okuldan 127 öğrenci bir araya geldi. Bu öğrencilerden her biri ya İttifakın 29 ülkesinden birinin temsilcisi ya bir komisyonun başkanı ya da başkan yardımcısı oldular. Komisyonlarda tartışılan konular ise NATO Parlamenter Meclisinin şu andaki oturumları sırasında ele alınanlarla şekilde Hibrit savaş, göçmen krizi, Sahel bölgesi, Rusya ile ilişkilerin ısınması, nükleer silahların yayılması, KBRN tipi silahlar, siber tehditler olarak seçildi:

İlk iki gün boyunca, komisyon oturumları Parlamento Meclisine özgü bir prosedüre göre gerçekleşti. Delegelerin görevi, tartışmaları ilerletmek için önergeler vermek oldu. Üçüncü gün, tüm komiteler, daha önce gayri resmi müzakerelerde kaleme aldıkları kararların oylanması için Genel Kurul'a ayrıldı.

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde geçen Nisan ayında başlayan hazırlıklar, yaz tatili de dâhil olmak üzere 8 ay boyunca kesintisiz devam etti.6 öğrenciden oluşan çekirdek bir büroya ek olarak 30 parlamenter öğrenci ve iletişim, basın, finans, iç haberleşme ve lojistik için 48 öğrenci yoğun bir şekilde çalıştı.NATO Genel Merkezi'nin İzmir'deki yetkililerinin yakın takibi altında onların tavsiyelerinden devamlı olarak yararlanıldı ve hatta Brüksel Parlamenterler Meclisi komitelerinin yöneticileriyle iletişim içinde olundu. NATO da çeşitli görevlerde yer alan çeşitli milletlerden bir düzine gözlemci, bu üç gün boyunca komisyonlarda yapılan tartışmaların içeriğini doğrulamak için komisyonlara katıldılar. Gözlemciler, tartışmaların canlılığından ve ön çalışmaların kalitesinden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler