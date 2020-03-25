Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70’e yükseldi

Haberler.com/Abdullah Karlıdağ

Koronavirüsün yeni merkezi üssü ilan edilen ve hayatın durma noktasına geldiği Avrupa 'da 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye 'nin yanı sıra Türklerin yoğunlukla yaşadığı Almanya , Hollanda, Fransa, İngiltere, Avusturya ve Belçika 'da da virüs kaynaklı ölümler yaşandı. Salgın sürecinde yaşamını yitiren Türklerden 44'ü Türkiye'de, 6'sı Hollanda'da, 12'si Fransa'da, 3'ü Belçika'da, 3'ü Almanya'da, 1'i İngiltere'de, 1'i de Avusturya'da ikamet ediyordu.

TÜRKİYE'DE 44 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 342 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu.

TÜRKİYE'NİN ARDINDAN EN ÇOK TÜRK FRANSA'DA HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'da 5-24 Mart tarihlerinde koronavirüs nedeniyle 60 yaş üstünde 11 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Bu kişilerin, Paris ve Strazburg bölgelerinde ikamet ettikleri belirtildi.

Daha önce de Covid-19'dan 64 yaşındaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle Fransa'da yaşamını yitiren toplam vatandaş sayısı 12 oldu.

HOLLANDA'DA 6 TÜRK ÖLDÜ

Virüsün Hollanda'da görüldüğü 27 Şubat'tan bu yana 6 Türk öldü. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 66 yaşındaki N.Y, 82 yaşındaki S.A. ve 71 yaşındaki Ş.Ş.Ş'nin virüs nedeniyle hayatlarını kaybettiğini ve definlerin bu ülkede yapılacağını söyledi. Dişli ayrıca, Covid-19 nedeniyle vefat eden 70 yaşındaki A.K, 80 yaşındaki H.Ç. ve 69 yaşındaki Y.H'nin cenazelerinin de Türkiye'ye gönderileceği bilgisini paylaştı.

ALMANYA'DA 3 TÜRK ÖLDÜ

Almanya'da Covid-19 nedeniyle 3 Türk hayatını kaybetti. Yerel makamlardan alınan bilgiye göre Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki F.A, 80 yaşındaki R.Y. ve 81 yaşındaki M.P. koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

BELÇİKA'DA 3 TÜRK ÖLDÜ

Belçika'da Türk kökenli 3 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, Flaman bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Erzincanlı bir vatandaşın hastanede Covid-19'dan hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan, Belçika'nın Genk şehrinde yaşayan 74 yaşındaki İ. O'nun da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Belçika'da ikamet eden ve ismi açıklanmayan bir Türk vatandaşının daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İNGİLTERE'DE 1 TÜRK ÖLDÜ

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan H.E, koronavirüs nedeniyle geçen hafta hayatını kaybetti. 55 yaşındaki H.E'nin astım hastası olduğu belirtildi.

AVUSTURYA'DA EN GENÇ ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Avusturya'nın Linz kentinde, yaklaşık 14 yıldır böbrek ve şeker hastalıkları nedeniyle tedavi gören 28 yaşındaki Y.A, geçen pazar günü virüs nedeniyle hayatını kaybetti.