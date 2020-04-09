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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı.

09.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:44
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı
Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 353 bin 138 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.
İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkedeki 77 bin 370 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (52 bin 165), Almanya (50 bin 557), İran (32 bin 309), İtalya (28 bin 470), ABD (24 bin 961) ve Fransa (23 bin 206) oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 589 bin 16'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 94 bin 946 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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