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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 480 bini aştı

Dünyada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 480 bini geçti.

15.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:44
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 480 bini aştı
Dünyada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 480 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 484 bin 748 kişi virüsü yenmeyi başardı.
İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (72 bin 600), İspanya (67 bin 504), İran (48 bin 129), ABD (38 bin 820), İtalya (37 bin 130) ve Fransa (28 bin 805) oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 243'e ulaşırken, virüs nedeniyle 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti.
Halen tedavi gören 1 milyon 338 bin 737 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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