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Dünyada monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri?

Kraliçe II. Elizabeth'in Lordlar Kamarası'nda konuşma yapması dünya medyasında ilgiyle karşılandı. İngiltere'de demokratik bir yapı olmasına rağmen ülke yüzyıllardır monarşiyle yönetiliyor ve kraliyet mensupları yönetimde söz sahibi konumda

20.12.2019 07:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 07:01 Dünyada monarşiyle yönetilen ülkeler hangileri?
'de Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin genel seçimlerde mecliste çoğunluğu elde etmesinin ardından Kraliçe II. Elizabeth'in Lordlar Kamarası'nda konuşma yapması dünya medyasında ilgiyle karşılandı.

İngiltere'de demokratik bir yapı olmasına rağmen ülke yüzyıllardır monarşiyle yönetiliyor ve kraliyet mensupları yönetimde söz sahibi konumda. İlk kez İspanya'nın Galiçya bölgesinde 409 yılında kullanılan bu yönetim şekli yerini modern demokrasilere bıraksa da, dünya üzerinde ekonomik açıdan birçok gelişmiş ülke sembolik de olsa monarşik yapıyla yönetilmeye devam ediyor.
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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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