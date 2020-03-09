"Dünyada örnek gösterilecek bir turizm projesi hazırlıyoruz"
Turizm Bakanı Ersoy, "Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi" için "Dünyada örnek olacak, parmakla gösterilecek bir proje hazırlanıyor.
09.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:25
Turizm Bakanı Ersoy, "Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi" için "Dünyada örnek olacak, parmakla gösterilecek bir proje hazırlanıyor. Sadece Türkiye'nin en iyi projesini değil, dünyanın en iyi turizm projelerinden birini hazırlıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :"Dünyada örnek gösterilecek bir turizm projesi hazırlıyoruz"
Manşet
Haberler
Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Ekonomi
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Ekonomi
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Ekonomi
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Ekonomi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Ekonomi
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Ekonomi
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Ekonomi
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek