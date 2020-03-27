Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünyada petrol varil fiyatları düşerken Türkiye'de benzine 13 kuruşluk yeni zam

Dünyada petrol varil fiyatlarından düşüş kaydedilirken Türkiye'de benzine bir kez daha zam geldi. Cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak olan zam ile benzinin litresi 13 kuruş arttı.

27.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:59
Dünyada petrol varil fiyatları düşerken Türkiye'de benzine 13 kuruşluk yeni zam
Dünyada petrol varil fiyatlarında düşüş kaydedilirken Türkiye 'de benzine bir kez daha zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan zam ile benzinin litresi 13 kuruş arttı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Türkiye, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Dünyada petrol varil fiyatları düşerken Türkiye'de benzine 13 kuruşluk yeni zam - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

İtalyanlara umut oldu! 101 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
İtalyanlara umut oldu! 101 yaşında koronavirüsü yendi
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi Haberler
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi
Dünyaca ünlü grup Rammstein’in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı Haberler
Dünyaca ünlü grup Rammstein'in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı’nın ardından Sağlık Bakanı da koronaya yakalandı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın ardından Sağlık Bakanı da koronaya yakalandı
Felaketi yaşayan Avrupa’dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haberler
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü

Son Dakika Dünya Haberleri

21:30: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan korona virüs açıklaması - Haberler 21:27: Çanakkale'de akü hırsızları tutuklandı - Haberler 21:26: Kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi - Haberler 21:17: Kuzey Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu - Haberler 21:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ 22.00'de koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklayacak - Haberler 20:12: Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:42: İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi - Haberler