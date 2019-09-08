"Dünyada ses getiriyoruz"

Ümitler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü ve Avrupa Gençlik Olimpiyatları şampiyonluğu bulunan milli sporcu Muhammet Mustafa Koç, "Türk milli takımı olarak güzel bir ilerleme katettik. Dünyada sesimiz çıkmaya başladı." dedi.

Finlandiya'da 12-15 Eylül'de yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdüren milli sporcu Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası şampiyonalarda yabancı sporcuların Türk judoculardan çekindiğini söyledi.

Koç, judoyla küçük yaşta tanıştığını ifade ederek, "2017 yılında Avrupa Gençlik Olimpiyatlarında şampiyon oldum. Yine aynı yıl Ümitler Dünya Şampiyonası'nda 73 kiloda üçüncü olup bronz madalya kazandım. Ocak ayından bu yana büyük milli takımla çalışmalarımı sürdürüyorum. Japonya ve Rusya'da kamplara, Fas da düzenlenen Judo Grand Prixe, Türkiye'de de farklı illerde kamplara katıldım." diye konuştu.

"Milli takım olarak güzel bir ilerleme katettik"

Muhammet Mustafa Koç, son yıllarda Türkiye'nin judoda güzel dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin judoda dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Koç, "Sürekli çalışmalara, kamplara devam edip Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Milli takım olarak Kore, Japonya ve Fransa gibi bir çok ülkeden bize kamp için teklif geliyor. Türk Milli Takımı olarak güzel bir ilerleme katettik. Dünyada sesimiz çıkmaya başladı. Bazı ülkeler sizi kolay kolay kabul etmiyor. Bazı ülkeler bizi derece durumuna göre kabul ediyor ve biz bunları aştık artık. Takım olarak dünya da ses getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, Türk Milli Takımı'nın judoda çoğu sıklette ilk yirmide olduğunu vurgulayarak, olimpiyatların çok zorlu bir turnuva olduğunu, takım olarak güzel sonuçlar almak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörü Nelda Şilli de Koç'un sürekli kendini geliştiren bir sporcu olduğunu kaydetti.

Şilli, mart ayından itibaren Mustafa'nın kamplarda olduğunu aktararak, "Katıldığı kamplar onun için çok verimli oldu. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarına katıldı. Avrupa ve Dünya şampiyonları için de çalışmalarını sürdürüyor. Kendisinden güzel dereceler bekliyoruz." dedi.