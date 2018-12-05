Dünyada Tek Olacak! Kumarhanelerin Ortasında Stadyum...

ABD
'nin ünlü kumarhaneler kentine göndermede bulunan ve Avrupa
'nın Las Vegas
'ı olması öngörülen Eurovegas projesi, 3.5 milyar euroluk bedelle inşa ediliyor.
12 bin hektarlık alana yapılan projenin içerisinde oteller, kumarhaneler, alışveriş merkezleri ve golf sahaları olmak üzere pek çok farklı yapı bulunuyor. Yine bu kompleksin içerisinde 40 bin kişilik de bir stadyum inşa edildiği ortaya çıktı.
Stadyumun spor müsabakalarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra konserler için de kullanılacağı belirtildi. Ne var ki projeyle ilgili gün yüzüne çıkan son görseller ilginç bir detayı da içerisinde barındırıyor. Eurovegas'taki stadyumun üzerinde La Liga
ekibi Getafe
'nin logosunun bulunduğu ortaya çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri,Onur Dinçer,Avrupa,Las Vegas
Getafe logosunun statta bulunması, Madrid
ekibinin maçlara ev sahipliği yaptığı yeri değiştirip değiştirmeyeceği ve bundan böyle iç saha maçlarını bu statta oynayıp oynamayacağı sorularını beraberinde getirdi. Logonun yanlışlıkla mı stadyumun üzerine konduğu yoksa farklı bir durum mu olduğu merak konusu oldu.
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:57