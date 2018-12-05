Dünyada Tek Olacak! Kumarhanelerin Ortasında Stadyum...

12 bin hektarlık alana yapılan projenin içerisinde oteller, kumarhaneler, alışveriş merkezleri ve golf sahaları olmak üzere pek çok farklı yapı bulunuyor. Yine bu kompleksin içerisinde 40 bin kişilik de bir stadyum inşa edildiği ortaya çıktı.

Stadyumun spor müsabakalarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra konserler için de kullanılacağı belirtildi. Ne var ki projeyle ilgili gün yüzüne çıkan son görseller ilginç bir detayı da içerisinde barındırıyor. Eurovegas'taki stadyumun üzerinde La Liga ekibi Getafe 'nin logosunun bulunduğu ortaya çıktı.