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Dünyada Uber şoförü sayısı 4 milyonu aştı

Onlarca ülkede faaliyet gösteren araç çağırma uygulaması Uber'in şoför sayısı 4 milyonu geçti.

09.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:06
Dünyada Uber şoförü sayısı 4 milyonu aştı
Onlarca ülkede faaliyet gösteren araç çağırma uygulaması Uber 'in şoför sayısı 4 milyonu geçti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Uber, Ekonomi
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