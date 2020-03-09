Dünyada Uber şoförü sayısı 4 milyonu aştı
Onlarca ülkede faaliyet gösteren araç çağırma uygulaması Uber'in şoför sayısı 4 milyonu geçti.
09.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:06
Onlarca ülkede faaliyet gösteren araç çağırma uygulaması Uber 'in şoför sayısı 4 milyonu geçti.
Kaynak: Dunya.com
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