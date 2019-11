"Dünyada yaşanan zulmü göstermemiz lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, dünyada yaşanan zulmü göstermek gerektiğini belirterek, "Bin yıllık hesaplaşmaya karşı bu coğrafyanın her zamankinden çok daha fazla uyanık olması gerektiğini anlatmamız lazım. Bu coğrafyanın gerçekten bir umudu var; Türkiye ve Türkiye'nin başında da güçlü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var" dedi.Çeşitli etkinliklere katılmak üzere Van 'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Hilton Double Tree Otel'de gerçekleştirilen Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın "Doğu Anadolu Bölge Toplantısı"nın kapanışının ardından kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.Düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, ülkenin en doğusundan en batısına gönül köprüleri kurmuş bir milletiz olduklarını belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Birileri bizleri ayrıştırmaya çalışsa da birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar. Biz birlikte bu toprakların kokusunu içimize çekmeye devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak her türlü ayrımcılığa, etnik ve bölgesel milletçiliğe şiddetle karşı çıktık. Birileri özellikle bölgesel etnik milliyetçilik üzerinden bizi bölmeye çalıştı ama biz bunun karşısında yer aldık" diye konuştu."BİZ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, YPG VE PYD İLE SINIR ÖTESİNDE MÜCADELE ETTİK"Milletin desteğiyle ülkeyi terör belasından def edeceklerine dikkat çeken Kaya, "Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla Barış Pınarı Harekatıyla hemen yanı başımızdaki terör koridorunu bertaraf etmiş bulunuyoruz. Bu mücadeleyle birlikte burada mülteci olarak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin büyük bir bölümü güvenli bölge oluşturularak kendi vatanlarına geri dönebilecek. Batı medyası bu operasyon sırasında çok ciddi bir manipülasyon yaptı. Sanki bu operasyon Kürt kardeşlerimize yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Bu da tamamen terör örgütünün medya planlanması çerçevesinde batıda yayılan kirli bir propagandaydı. Biz terör örgütü PKK, YPG ve PYD ile sınır ötesinde mücadele ettik. Bugün oralarda gelmiş mülteci Kürt kardeşlerimiz burada huzur ve güvenle yaşıyorlar" şeklinde konuştu."DÜNYADA YAŞANAN ZULMÜ GÖSTERMEMİZ LAZIM"Bugün Kürt söylemleri ve siyaseti üzerinden bu bölgenin inancını, şuurunu yok etmeye çalışıp tasfiye edilenleri gördüklerini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Orta Doğu'da bugün Selahaddin Eyyubi'nin bin yıllık intikamını almak için Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı boğazlıyor. Gaflet uykusunda olan insanlarımız da varsa onları da hep birlikte bu uykudan uyandırmamız gerektiğine inanıyoruz. Dünyada yaşanan zulmü göstermemiz lazımdır. Bin yıllık hesaplaşmaya karşı bu coğrafyanın her zamankinden çok daha fazla uyanık olması gerektiğini anlatmamız lazım. Bu coğrafyanın gerçekten bir umudu var; Türkiye ve Türkiye'nin başında güçlü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Bunu çevrede gittiğimiz ülkelerden de duyuyoruz."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, konuşmasının ardından kentteki sivil toplum örgütü temsilcilerini dinledi. Toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve STK temsilcileri katıldı.(Yılmaz Sönmez/İHA)