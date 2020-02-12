Haberler » Güncel » Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 45 bini aştı - Haber

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 45 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 45 bin 100'ü aştı.

12.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:06Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 45 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 45 bin 100'ü aştı.
Kovid-19 salgını nedeniyle 1116 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1114'ü Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de 'de yaşandı.

Çin ana karasında 44 bin 653, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 49 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 18 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre vaka sayıları şöyle:
Japonya: 203

Singapur: 47
Tayland: 33
Güney Kore: 28
Malezya: 18

Vietnam: 15
Avustralya: 14
Almanya: 14

ABD: 13

Fransa: 11

İngiltere: 8

Birleşik Arap Emirlikleri: 8

Kanada: 7

İtalya: 3

Hindistan: 3

Filipinler: 3

Rusya: 2

İspanya: 2

Nepal: 1

Sri Lanka: 1

Kamboçya: 1

Belçika: 1

İsveç: 1

Finlandiya: 1

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Hong Kong, Wuhan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
12.02.2020 13:39:46