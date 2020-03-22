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Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı

Son dakika: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 13 bin 49'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 307 bin 280'e yükseldi.

22.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:32

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 13 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği, Türkiye'de dijital yayıncılığın bankası konumunda yer alan Habermetre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE CAN KAYBI 21

Türkiye ise salgına karşı verdiği etkin mücadele sonrası virüsün en geç tesir ettiği ülkelerden biri oldu. 11 gün önce ilk vakanın tespit edildiği Kovid-19, bugüne kadar 21 vatandaşımızı canından etti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı

Kaynak: AA

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Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Etiketler : İtalya, Güncel

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