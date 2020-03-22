Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 13 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği, Türkiye'de dijital yayıncılığın bankası konumunda yer alan Habermetre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE CAN KAYBI 21

Türkiye ise salgına karşı verdiği etkin mücadele sonrası virüsün en geç tesir ettiği ülkelerden biri oldu. 11 gün önce ilk vakanın tespit edildiği Kovid-19, bugüne kadar 21 vatandaşımızı canından etti.

Kaynak: AA

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