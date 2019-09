"Dünyada yılda 1,6 milyon kişi akciğer kanserinden ölüyor"

Türk Toraks Derneği İzmir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Kadri Çırak, Türkiye 'de ve dünyada akciğer hastalıklarına bağlı ölüm sayısının arttığını belirterek, "Dünya çapında 3. ölüm nedeni olan KOAH'dan 65 milyon insan muzdariptir. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası vardır. Veremden her yıl 1,8 milyon hasta ölürken, akciğer kanserinden ise 1,6 milyon kişi ölmektedir." dedi.Türk Toraks Derneği İzmir Şube tarafından "Dünya Akciğer Günü" nedeniyle İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi bahçesinde hastaları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Şube başkanı Çırak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyada ilk defa 2017 yılında Uluslararası Solunum Dernekleri Forumu'nun girişimiyle 25 Eylül Dünya Akciğer Günü olarak ilan edildiğini söylediDünyada her yıl 7 milyon insanın yaşamını tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yitirdiğini belirten Çırak, "Bu ölümlerin yaklaşık 700 bininin doğrudan tütün ürünü kullanmadığı halde tütün ürünleri ve sigara dumanına pasif maruziyet nedeniyle geliştiği bilinmektedir." dedi.Akciğer hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin dünyada ve Türkiye'de artmaya devam ettiğini belirten Çırak, şunları kaydetti:"Türkiye'de hava kirliliği nedeniyle ölümler trafik kazası nedeniyle ölümlerden yaklaşık 2 kat fazladır. Kömüre ve fosil yakıtlara dayalı termik santraller, yeterli önlem almayan endüstriyel yanında her geçen gün yoğunlaşan trafik ve hava kirliğini arttırırken kirli havayı temizlemede son derece önemli olan ormanlarımız ve yeşil bitki örtümüz endüstriyel faaliyetler ve yangınlar nedeniyle tahrip olmaktadır. Dünya çapında 3. ölüm nedeni olan KOAH'dan 65 milyon insan muzdariptir. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası vardır. Dünyada verem hastalığından her yıl 1,8 milyon, akciğer kanserinden ise 1,6 milyon kişi ölmektedir."Çırak, akciğer sağlığı için solunan havanın kalitesinin artırılması gerektiğini, kişilerin sigaraya başlamamasını sağlamak ve sigara içenlerin bırakmalarını teşvik etmeninin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.Basın açıklamasının ardından Çırak, hastane bahçesinde bulunan vatandaşlara akciğer hastalıkları hakkında bilgi verdi.