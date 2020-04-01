Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi

Koronavirüs salgınında 12 yaşında hayatını kaybeden Belçikalı Rachel, Avrupa kıtasında salgında can veren en genç isim oldu. Rachel'ın hiçbir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen hayatını kaybetmesi ise gizemini koruyor. Rachel'ın rahatsızlandıktan sonra 2 saat içinde yaşamını yitirmesi, virüsün ciddiyetini gözler önüne serdi.

01.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:35

Belçika 'nın Ghent kentinde yaşayan 12 yaşındaki Rachel adlı kız çocuğu, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren en genç kurban oldu.

Sağlıklı bir çocuk olduğu belirtilen ve kalıcı rahatsızlığı bulunmayan Rachel'in, sadece 2 saat içinde fenalaşarak, hayatını kaybettiği belirtildi.

3 GÜN ÖNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Belçika makamları, ambulans servisinin kız çocuğuna müdahale etmediği yönündeki iddiaları araştırıyor.

Ghent'te 30 yıldır yaşayan Gana kökenli bir ailenin çocuğu olan 12 yaşındaki Rachel, 3 gün önce rahatsızlanınca, annesi tarafından aile hekimine götürüldü.

DOKTOR, ÇOCUĞU EVE GÖNDERDİ

Aile hekimi, muayene sonrası korkulacak bir durum olmadığını belirterek, kız çocuğunu eve gönderdi.

Ailesi tarafından bakılan Rachel, kısa sürede kendine geldi. Yeme, içmesi düzeldi.

Kardeşleri ile birlikte televizyon izleyip, oyun oynadı. Ancak Pazartesi günü Rachel, aniden rahatsızlandı.

2 SAAT İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Rachel'in ateşinin hızla yükselmesi üzerine paniğe kapılan ailesi, otomobilleri olmadığı için, ambulans çağırmak için acil servis numarasını aradı.

Niuewsblad gazetesine göre, çağrı merkezindeki görevli, panikle bağrışan insanlarla anlaşamadı.

Çağrı merkezinden istedikleri yardımı alamayan aile, komşularının aracıyla Rachel'i hastaneye ulaştırdı. Ancak durumu daha da kötüleşen kız çocuğu kurtarılamadı ve rahatsızlığın başlamasından yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Belçika'da da, Acil durum merkezinin, sabit ya da mobil telefonlardan yapılan çağrılarda, arayan numaranın yerini saptayarak ambulans ya da polis ekibi göndermesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı, Rachel'in bulunduğu konumun tespit edilip neden ambulans gönderilmediğine ilişkin soruşturma başlattı.

ÇOCUKLAR, KORONAVİRÜSTEN NEDEN ÖLÜYOR?

Belçikalı uzmanlar, küçük yaştaki çocukların neden koronavirüs yüzünden öldüğü sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Başlarda sadece yaşlı ve sağlık açısından savunmasız kişilerin ölüm oranının yüksek olduğu inancı yaygınken, artık koronavirüsün her yaş grubu için ciddi tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

EN BÜYÜK ETKEN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Koronavirüs hastası 86 yaşında biri iyileşirken, 12 yaşındaki çocuğun neden hayatını kaybettiği, bilim insanları için hala bir sır. Ghent Üniversitesi insan genetiği uzmanı Prof. Dr. Bruce Poppe'ye göre, en büyük etken bağışıklık sistemi.

İnsanlar, enfeksiyonlara farklı tepkileri veriyor. Hücre yapısında belirli proteinlerin daha az olduğu insanlar, bazı hastalıklara karşı daha duyarlı.

Prof. Dr. Poppe, buna 1930 yılında Almanya'da yaşanan "Lübeck felaketini" örnek gösteriyor. Yeni doğan 251 çocuğa yapılan tüberküloz aşılarına, gerçek mikrop bulaşması sonucu 77 bebeğin öldüğü olayda, 127 benek hastalanıp, iyileşmiş, 47'si ise, hiç etkilenmemişti.

Belçikalı profesör, genetik profilde koronavirüs duyarlılığını belirlemenin mümkün olduğunu ancak bunun uzun zaman alacağını söyledi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Avrupa’nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
BBC
Etiketler: Koronavirüs, Belçika, Sağlık, Dünya

Haberin Videosu :

Avrupa'nın en genç yeni tip koronavirüs ölümü ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi

İlgili Haberler

Avrupa’da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybettiAvrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya’da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştıSon Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştıİtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801’e ulaştıİngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
Türkiye’nin İtalya ve İspanya’ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana’nın sözü yer aldıTürkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi - Haberler
Yorumlar

Dünya Manşet

Haberler

Avustralya’da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı Haberler
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
Koronanın vurduğu ABD’de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haberler
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
En ilginç koronavirüs tedbiri! Azrail kostümleriyle sokakta gezdiler Haberler
En ilginç koronavirüs tedbiri! Azrail kostümleriyle sokakta gezdiler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Hiçbir hastalığı olmayan 13 yaşındaki çocuk, Kovid-19’a yenik düştü Haberler
Hiçbir hastalığı olmayan 13 yaşındaki çocuk, Kovid-19'a yenik düştü

Son Dakika Dünya Haberleri

15:18: Gaziantep'te 413 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler 15:17: Ev yangınında mahsur kalan 2'si engelli 3 kişi kurtarıldı - Haberler 15:16: Otizmli genci darp eden sanık tahliye edildi - Haberler 15:15: Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı - Haberler 15:14: Belçika'nın Limburg bölgesindeki ağır hastalar ambulanslarla farklı şehirlere sevk ediliyor - Haberler 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:40: Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı - Haberler 14:19: New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor - Haberler 13:40: 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi - Haberler 13:40: Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi - Haberler