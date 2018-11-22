22 Kasım 2018 Perşembe 11:34



22 Kasım 2018 Perşembe 11:34

Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Türkiye'nin dünyadaki mülteci sayısının yaklaşık yüzde 15'ini tek başına barındırdığını belirtti.Kuzey Koreli Mülteciler ve İnsan Hakları Uluslararası Parlamenterler Koalisyonu tarafından organize edilen 15. Uluslararası Parlamenterler Genel Toplantısı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlendi.Bölge ülkelerinden parlamenterlerin ve Kuzey Kore'den sorumlu diplomatların katıldığı toplantıda, Kuzey Koreli mülteciler özelinde dünyanın çeşitli yerlerindeki mültecilerin insan hakları durumunun düzeltilmesine ilişkin uluslararası toplumun çabaları ele alındı.Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, burada yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan göçmen krizinin daha önce görülmemiş göç hareketlerine yol açtığını belirterek küresel çapta göçmen sayısının 250 milyonu, mülteci sayısının 25 milyonu aştığını vurguladı.Türkiye'nin tarihi boyunca baskıdan ve zulümden kaçanlara yardım ettiğine ve topraklarında barındırdığına dikkati çeken Güler, Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan istikrarsızlık ve çatışmaların yeni göç dalgalarını tetiklediğini kaydetti.Suriye'deki iç savaşın 8. yılına dayandığını söyleyen Güler, şöyle konuştu:"3,5 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz, bugün ülkemizde hüsnükabul görmektedir. Ülkemiz, Suriyelilere ilaveten farklı milletlerden yaklaşık 1 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki mülteci sayısının yaklaşık yüzde 15'ini tek başımıza barındırıyoruz. Geçici koruma altına aldığımız Suriyeli konuklarımıza eğitim ve sağlık hizmetlerini bedelsiz ulaştırıyoruz."Güler, Türkiye'nin, pek çok ülkenin nüfusundan daha kalabalık olan Suriyeli misafirler için şimdiye kadar 33 milyar dolardan fazla harcama yaptığını belirterek uluslararası toplumun, Suriye'ye komşu ülkelerle yeterince dayanışma sergilemediği, dış yardımların beklentilerin çok altında kaldığı eleştirisinde bulundu.Göç meselesinin sadece güvenlikçi bir bakış açısıyla çözülemeyeceğini vurgulayan Güler, sorunun kaynağına inilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Güler, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin ile de görüştükten sonra Busan şehrindeki Birleşmiş Milletler anıt mezarlığındaki Türk şehitliğini ziyaret etti.