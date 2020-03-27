Dünyadaki turist sayısı yüzde 30 düşecek
Dünya Turizm Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası turist sayısının, geçen döneme göre yüzde 20-30 arasında düşeceği öngörüsünde bulundu.
27.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:34
Dünya Turizm Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası turist sayısının, geçen döneme göre yüzde 20-30 arasında düşeceği öngörüsünde bulundu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Dünya Turizm Örgütü, turist, Ekonomi