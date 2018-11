Dünyadaki Türkleri Tek Sitede Topluyor

13 Kasım 2018 Salı 12:25



KAHRAMANMARAŞ'ta, yazılım mühendisi Yunus Emre Ceyhan (23), yurt dışına giden Türklerin seyahatlerini kolay geçirmesi için 'www.yokyok.com' adlı internet sitesini hayata geçirdi. Ceyhan, seyahatleri sırasında 67 binden fazla Türk firmasının yer aldığı siteye girenlerin, bulunduğu ülkelerdeki Türklerle iletişime geçip, ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini hedeflediğini söyledi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde okurken, Pekin 'e giden akademisyenin helal gıda bulmakta zorluk çektiğini ve Endonezya'ya tatile giden çiftin geçirdiği trafik kazası sonrası derdini anlatacak avukat bulamadığını duyan Yunus Emre Ceyhan, sıkıntıları önleyecek yazılım geliştirmeye karar verdi. 'Türk'ün halinden en iyi bir Türk anlar' dediğini belirten Ceyhan, yurt dışına çıkan Türklerin bulundukları ülkelerde lokantadan tamirciye, avukattan doktora ihtiyaç duydukları her alanda vatandaşlarından yardım almalarını sağlamak amacıyla 'www.yokyok.com' adlı internet sitesini kurdu.KOSGEB DESTEĞİ ALDIYunus Emre Ceyhan, bir yandan okurken, diğer yandan da Türklerin yurt dışında açtıkları iş yerlerini sitesinde toplamaya başladı. Bu nedenle üniversiteden dönem olarak geç mezun olan Ceyhan, 2 yıllık veri toplama işleminden sonra projesini KOSGEB'e sundu ve geri ödemesiz 50 bin liralık hibe desteği aldı. Projesi Teknokent Kahramanmaraş jürisinden de onay alınca ofis de açan genç girişimci, 2'si evde çalışan olmak üzere 4 kişilik istihdam sağladı.182 ÜLKEDE 67 BİN TÜRK FİRMA ABD 'deki bir Türk yatırımcının da çözüm ortağı olduğu projenin oluşturulmasındaki en önemli nedenlerin, Türklerin helal gıdalara ulaşmada ve resmi işlemlerde yaşadıkları sorunlar olduğunu kaydeden Yunus Emre Ceyhan, "'www.yokyok.com' yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarımızın yaşadığı orunların çözülebilmesi amacıyla ortaya çıkan bir proje. Bundan 2 yıl önce verilerimizi toplamaya başladık ve şu an 182 ülke 5 bin 421 şehirde yer alan 67 binden fazla Türk firmasına sahibiz ve işlenmesi gereken daha 180 bin tane de verimiz var. Yani bu demek oluyor ki şu anda 250 bin taneden fazla Türk firma var" dedi.'BU HİZMETİ SUNAN BAŞKA SİTE YA DA UYGULAMA YOK'Yurt dışına çıkan Türklerin birçok sorunla karşılaştığını dile getiren Ceyhan, site üzerinden verdikleri hizmetleri şöyle anlattı:"Dünyadaki bütün Türkleri tek bir çatı altında toplanması gereken bir projeye ihtiyaç duyuluyor. Burada da devreye 'www.yokyok.com' girdi. Bir yere gittiniz ve orada yemek yemek istiyorsunuz. 'yokyok.com'un 'bana yakın' özelliğini açtıktan sonra etrafınızda helal yemek yapan Türk restoranlara ulaşabilirsiniz. Ancak şöyle bir yanılgıya kapılan arkadaşlarımız oluyor. Mesela tabelada Türkçe isim yazmıyor sadece İngilizce veya yerel dilde işyeri ismi var. Bu tipte bulunan restorasyonların sayısı bizim veri tabanımızda bin 844 restoran, Türkçe bir isim kullanmadan iş yeri açmış. 'www.yokyok.com' bunların hepsini bir araya topluyor, size uygulanabilir, size ulaşabilir hale getiriyor. Sadece bir platform üzerinden aradığınız hizmete ulaşıp gerekirse onunla mesajlaşabilir, telefon numarasını arayabilir ya da direkt navigasyon aracılığıyla yol tarifi alıp onun ofisine gidebilirsiniz. Bu hizmeti sunan başka bir internet sitesi ya da mobil uygulama şu an yok."'VERİLERİ 2 YILDA TOPLADIK'İnternet sitesinin yakın zamanda mobil uygulamasını da Türklerin hizmetine sunacaklarını kaydeden Ceyhan, verilerin güvenilir olduğunu belirterek, "En önemli olan nokta burası. 252 bin tane veri var elimizde ve bunları toplamamız 2 yıl sürdü. Farklı farklı mecralardan aramalar yapıldı, manuel olarak orada yaşayan kişilerle görüşüldü, konsolosluklarda yer alan bilgiler edinildi. Mesela şöyle düşünün; Sri Lanka 'da konsoloslukla iletişime geçilip, orada yer edinmiş Türklerin bilgilerini aldık sonra bunlar araştırmalara tabi tutuldu. En sonunda da topladığımız bütün verileri bir süzgeçten geçirdik. Şu an aktif mi, internet sitesi var mı, sosyal medyada yer alıyor mu? Bu tip bazı süzgeçlerden geçirdikten sonra 67 bin datayı ortaya çıkardık" diye konuştu'TÜRKLER EN ÇOK RESTORAN SEKTÖRÜNDE'Yunus Emre Ceyhan'ın hayata geçirdiği 'www.yokyok.com' adlı sitede, Türk firmalarla ilgili ilginç veriler de yer alıyor. Verilere bakıldığında, Türk firmalarının en çok ABD'de olduğu görülüyor. ABD'yi ise Almanya ve Fransa takip ediyor.Yurt dışında Türk firmasının en çok bulunduğu şehirler 909 firma ile Londra , 872 firma ile Berlin ve 786 firma ile New York olarak sıralanıyor. Türklerin en çok tercih ettiği bölümün, yemek sektörü olduğu anlaşılırken, dünya genelinde açılan 29 bin 939 restoran olduğu belirlendi. Restoranların ardından 7 bin 244 firma ile emlakçılar, 4 bin 608 firma ile oto galericiler geliyor. Türklerin en az faaliyet gösterdiği sektörün ise sigortacılık olduğu anlaşıldı.EN ÇOK 'ALİ BABA' İSMİ TERCİH EDİLİYORTürkler tarafından işletilen; ancak ismi İngilizce ya da yer aldığı ülkenin dilinde olan bin 844 firma bulunurken, Türklerin en çok tercih ettiği Türkçe ismin başında 'Ali Baba' geliyor. 'www.yokyok.com'da yer alan doktorların yüzde 87'sinin, avukatların yüzde 64'ünün, restoranların da yüzde 56'sının internet sitesi bulunmuyor. İnterneti ve sosyal medyayı en aktif kullanan Türk firmaların başında emlakçılar ve oto galericiler geliyor.- Kahramanmaraş