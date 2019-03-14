Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu

Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya, 1 yıllık tutarını peşin vererek kiraladığı daire küf kokunca, kontratı iptal edip ev sahibi Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç'ten parasını geri istedi. Taraflar uzlaşamayınca Kaya, ev sahibine tazminat davası açtı.

EVDE AĞIR BİR KÜF KOKUSU VAR

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

Hazal Kaya, Eyüp'e bağlı Göktürk'te, evlenmeden önce nişanlısı Ali Atay ve annesiyle birlikte yaşamak için kiraladığı dairenin bir yıllık kira bedeli olan 192 bin lirayı Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç'in hesabına yatırdı. Evde ağır bir küf kokusu fark eden Hazal Kaya ve eşi, durumu ev sahibine bildirdi. Olumlu yaklaşım alamayınca Hazal Kaya evde bilirkişi tespiti yaptırıp, kira sözleşmesini feshetti.

KİRA BEDELİNİ İADE ETMEDİ

Ev sahibinin 192 bin lirayı iade etmemesi üzerine faizi ve dosya masrafıyla birlikte İstanbul 26. İcra Müdürlüğü kanalıyla 230 bin liralık icra takibi başlattı. Dr. Genç'in mal varlığına haciz konuldu. Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç de mağdur edildiğini iddia ederek 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Hazal Kaya, ev sahibinin 200 bin liralık manevi tazminat davasına 200 bin liralık karşı tazminat davası ile karşılık verdi. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede ''Hazal Kaya, evliliğin en başında en mutlu olması gereken günlerde maddi-manevi yıpranmıştır. 200 bin lira manevi tazminatın karşı taraftan tahsilini istiyoruz'' denildi.