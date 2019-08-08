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Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! O anlar kamerada

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Isparta'da da hissedildi. Gönen ilçesinde oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlanırken depreme yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

08.08.2019 16:06
Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! O anlar kamerada

Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Gönen ilçesinde oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlanırken depreme yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

DEPREM, ÇİFTİ VE DAVETLİLERİ KORKUTTU

CHP'li Belediye Başkanı Osman Kesmen'in nikah kıydığı sırada meydana gelen deprem hem çifti, hem de davetlileri korkuttu.

YAŞANAN PANİK KAMERAYA YANSIDI

Çiftin mutlu anını görüntülemeye çalışan davetliler, deprem sırasında yaşanan paniği kaydetti. Davetlilerin korkuyla ayağa kalktığı anlar görüntülere yansıdı.


Isparta, Denizli, Gönen, Güncel

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