Dünyagöz "Diyabete Dikkat Et Görmeye Devam Et" Semineri'ni Gerçekleştirdi

Türkiye'de milyonlarca kişinin sağlığını etkileyen diyabet rahatsızlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminer, 14 Kasım tarihinde şef-yazar Aydan Üstkanat'ın katılımıyla Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Diyabet hastalığı konusunda önemli çalışmalara imza atan ve insülinin bulucularından biri olan Dr. Frederick Banting'in doğum günü 14 Kasım'da kutlanan Dünya Diyabet Günü kapsamında, Dünyagöz Vakfı tarafından 'Diyabete Dikkat Et Görmeye Devam Et' Semineri düzenlendi. 21. yüzyılın en önemli ve en yaygın sağlık sorunlarının başında gelen diyabet ile ilgili bilincin arttırılması için Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde uzmanlar hikayelerini paylaştı.

Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Diyabete Dikkat Et Görmeye Devam Et" Semineri, Dünyagöz Etiler'den Op. Dr. Fevzi Akkan'ın 'Diyabetin Göze Etkisi' başlıklı konuşması ile başladı. Diyabet rahatsızlığının gözlerde oluşturabileceği olumsuz etkiler ve rahatsızlıklar hakkında sunum yapan Op. Dr. Akkan, diyabet hastalığının retinadaki kılcal damarları bozduğunu ve görme kayıplara yol açabileceğini aktardı.

Seminer, "şekerSİZ" kitabının yazarı şef Aydan Üstkanat'ın "ŞekerSİZ Daha Güzelim" oturumu ile devam etti. Doğru ve sağlıklı beslenmenin ipuçlarını paylaşan şef-yazar Üstkanat, geçirdiği reaktif hipoglisemi hastalığı ile nasıl mücadele ettiğini ve doğru beslenmenin püf noktalarını izleyicilerle paylaştı.

"Diyabete Dikkat Et Görmeye Devam Et" Semineri, oturumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle son buldu.