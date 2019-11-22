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Dünyam Hastanesi ev sahipliğinde bilgi yönetim güncellemeleri anlatıldı

Hastane bilgi yönetim sistemleri firması Meddata, Kayseri'de Özel Dünyam Hastanesi'nin ev sahipliğinde özel hastanelere bilgiler verdi.

22.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:58Dünyam Hastanesi ev sahipliğinde bilgi yönetim güncellemeleri anlatıldı
Hastane bilgi yönetim sistemleri firması Meddata, 'de Özel Dünyam Hastanesi'nin ev sahipliğinde özel hastanelere bilgiler verdi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısına Özel Dünyam Hastanesi Müdür Yardımcısı Feyza Yöndem ve diğer özel hastanelerin temsilcileri katıldı. Hastane bilgi yönetim sistemi yazılımları yapan Meddata, Kayseri'de Özel Dünyam Hastanesi ev sahipliğinde özel hastanelerle bir araya gelerek kişisel verilerin korunması kanunu ve yeni güncellemelerle ilgili bilgiler aktardı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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