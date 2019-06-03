Dünyanın 1 numarası Beyonce Mr.Jade hayranı çıktı

Yurt dışındaki başarılı iş adamı kariyeri, 1.6 Milyon takipçili bir fenomen oluşu ve müzik dünyasına yaptığı bomba gibi girişle adından sıkça söz ettiren Mr.Jade'e Beyonce'den büyük övgü geldi.

BAŞARISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Aranjörlüğünü Yurtseven Kardeşlerin yaptığı, İsmail YK ile birlikte seslendirdiği "Welcome to Turkey" şarkısıyla müzik dünyasına bomba gibi giriş yapan Mr. Jade, hemen ardından Niran Ünsal'la düet yaptığı, klibinde Wilma Elles'e yer verdiği "Aşk Benim Neyime" şarkısı ile müzik dünyasını bir kez daha sarstı. 31 Mayıs Cuma günü sevenleriyle buluşturduğu son şarkısı 'Mutluyum' ise dünya yıldızı Beyonce'un dahi dikkatini çekti.

ÖZELDEN MESAJ GÖNDERDİ

Son şarkısı "Mutluyum"u hem YouTube üzerinden hem de İnstagram hesabında sevenlerinin beğenisine sunan Mr. Jade'e dünya yıldızı Beyonce'den özel mesaj geldi. Beyonce, Mr.Jade'in İnstagram hesabına gönderdiği mesajda şarkıcıyı çok beğendiği gösteren emoji göndererek hayranlığını açık biçimde ortaya koydu.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Başarılı şarkıcı Mr. Jade ise Beyonce'dan gelen mesajı Instagram hesabından paylaşarak "Galiba bu sefer şarkımız gerçekten güzel" notunu ekledi