Dünyanın 10 Büyük Ekonomisinden Birisi Olmak İçin Çalışıyoruz"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin, Allah'ın izniyle önümüzdeki birkaç yılda dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olması için çalışıyoruz. Bu alanda bulunanlar, bunu inşallah görecekler. Türkiye'nin sanayide, teknolojide, bilimde, her alanda ileri gitmesi için çalışıyoruz." dedi.Kurtulmuş, partisince Fatsa ilçe meydanında düzenlenen mitingde Türkiye'nin, en zor zamanlarını demokrasiyle, sandıkla halkın iradesiyle aştığını söyledi.Seçimlerin önemine işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:"1960'ta darbe olup rahmetli Menderes asıldığında, o darbenin sıkıntılarını aziz milletimiz sandıklarda aşmıştır. 71 muhtırasını sandıklarda aşmıştır. 12 Eylül 1980 darbesini, sandıklarda darbecilere haddini bildirerek aşmıştır. 28 Şubat'ı, paletlerin şıkırtısında insanların hak ve özgürlüklerini kısıtlayan o cuntacı darbecilere haddini, sandıklarda bildirerek AK Parti'yi iktidara taşımıştır. Bu millet 27 Nisan muhtırasını da, AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a ayar vermek isteyenleri hemen ardından gelen seçimle bir kez daha yola sokmuş, bir kez daha cezalandırmıştır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü de bu millete karşı kasteden o FETÖ'cü eşkıyaya da meydanlarda haddini bildirmiş, ardından Recep Tayyip Erdoğan'ı halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçerek sandıklarda da hadlerini bildirmiş, sandıklarda da derslerini vermiştir."Karşılarında bir ittifak yapılmaya çalışıldığını aktaran Kurtulmuş, "Karşımızdaki ittifak, belki Ordu'da başka şekilde tecelli ediyor. Başka şekilde ortaya çıkanlar, trenden inip 'Biz de Tayyip Erdoğan'ın gölgesindeyiz' diyenler, onlar vasıtasıyla belki 3-5 oy tırtıklamaya çalışıyorlar." diye konuştu.Vatandaşların yuhalaması üzerine Kurtulmuş, "Boşa harcamayın, bu yuhları toplayın, sandıklarda AK Parti ve Cumhur İttifakı karşısındaki ittifaka kuvvetli bir yuh çekin. Oralarda Allah'ın izniyle derslerini verin." ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Türkiye'nin hiçbir noktasında ortak görüşleri yok. Deseniz ki 'Nasıl bir Türkiye düşünüyorsun?' Zaten Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, ben bu kadar yıldır siyasetteyim, bunlardan bir kelime duymadık. Siz hiç CHP'den 2023, 2053, 2071 diye bir hedef duydunuz mu? CHP ile ilgili en çok duyduğum laf, parti içerisindeki kongre mücadeleleridir." değerlendirmesinde bulundu.Gençlerin, "Kemal, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım." şeklindeki sözleri üzerine Kurtulmuş, "Şimdi gençler, o yolun da bir kuralı var. Niye oynuyorsun? Aynı ligde oynamıyorsun ki aynı oyunu oynamıyorsun ki. Onla kalkıp mücadele edecek noktada değilsin ki." dedi.Türk milletinin güçlü şekilde 31 Mart'ta yeni ve güçlü Türkiye için oyunu kullanacağını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye daha da büyüyecek, daha da güçlenecek Allah'ın izniyle. Şu anda satın alma paritesinde dünyanın 13'üncü ülkesiyiz. Türkiye'nin, Allah'ın izniyle önümüzdeki birkaç yılda dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olması için çalışıyoruz. Bu alanda bulunanlar, bunu inşallah görecekler. Türkiye'nin sanayide, teknolojide, bilimde, her alanda ileri gitmesi için çalışıyoruz. Türkiye kendi İHA'larını yapabilecek noktaya geldi. Türkiye savunma sanayinde yüzde 65'ler seviyesine geldi. Türkiye memleketin her tarafına üniversitelerini kurdu. İşte Ordu Üniversitesi, 2006'da kurulan bir üniversite. Türkiye'de orta ölçekli bir üniversite seviyesine geldi. Karadeniz'in en güzel havalimanlarından birisi, dünyanın en önemli limanlarından birisi Ordu-Giresun Havalimanı olarak inşa edildi."Kurtulmuş, Ordu'daki diğer yatırımlara ilişkin de bilgi vererek, her alanda ilerlediklerini, daha da ileri gideceklerini dile getirdi."Gücümüze güç katacağız"ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Türkiye artık gelişmiş bir ülkedir, gümrük duvarlarında onlara bizim bir imtiyaz sağlamamıza gerek yok." dediğini hatırlatan Kurtulmuş, "Bizden gümrüklü mal alacak da onun için bahane uyduruyor. Onun için söylüyor. 'Türkiye artık gelişmiş bir ülkedir' diyor, öyle mi? Allah'a çok şükür daha da ileri gidecek, gücümüze güç katacağız. Bunu gördükleri için sağdan soldan birileri Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışıyor. Kimisi darbe yapması için destek veriyor, kimisi Gezi Parkı eylemlerine destek veriyor, kimisi de başka bir şekilde destek veriyor. Yetmiyor, Avrupa Parlamentosunda Türkiye'nin Avrupa'yla müzakerelerinin askıya alınma kararını çıkartıyorlar." ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:"Şunu söyleyeyim; Artık Türkiye, eski Türkiye değildir. Öyle korkacak, tırsacak, geri adım atacak, 'Avrupa Birliği benimle görüşmüyorsa yandım, bittim' diyecek bir Türkiye yoktur. Sen Avrupa'ysan ben de Türkiye'yim. Sen Avrupa isen biz de Türkiye'yiz. Seninle eşit olarak oturur konuşur müzakere ederiz. Amerika diyor ki 'S400'leri alamazsın'. Olayın öncesi var Türkiye olarak, hatırlayın. Kilis bombalanıyor, sınır kentlerimiz bombalanıyor. Sınır dışından atılan füzelerle Türkiye vuruluyor. Benim kendimi korumam lazım. 'Patriotları ver.' 'Vermem.' Niye vermezsin? Dilinin altında bir bakla var, onu söyleyemiyor. 'Sen PKK ile PYD ile mücadele ediyorsun, onun için ben sana veremiyorum' diyemiyor. 'Senato' diyor vesaire, patriotları veremiyor. Peki o zaman ben Rusya'dan alayım. Kendi savunma ihtiyacımı karşılayayım. 'Ruslar'dan da alamazsın. Ambargo koyarım' diyor. Kusura bakma, sen Amerika'ysan, biz de Türkiye'yiz. Biz de sizin bu blöflerinizle kendimize yön vermeyiz."Kurtulmuş'un konuşmasını, AK Parti Fatsa Belediye Başkan adayı İbrahim Etem Kibar de işaret diliyle aktardı.Kurtulmuş, daha sonra bir vatandaşın çay davetini kırmayarak, evlerini ziyaret etti.