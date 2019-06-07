Dünyanın 21 Ülkesinin Porno Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler

Yetişkin siteleri ve bu sitelerde yapılan tercihler üzerine hazırladığımız içeriklere bir yenisini ekliyoruz.
İşte Dünyanın 21 Ülkesinin Yetişkin Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler;
1# ABD
2# Almanya
3# Belçika
4# Brezilya
5# Çek Cumhuriyeti
6# Çin
7# Fransa
8# Gana
9# İngiltere
10# İspanya
11# İtalya
12# İzlanda
13# Kanada
14# Kazakistan
15# Mısır
16# Peru
17# Rusya
18# Suriye
19# Türkiye
20# Ukrayna
21# Venezuela
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Kaynak: TheGeyik
Almanya
, Amerika Birleşik Devletleri
, Kültür Sanat