07.06.2019 11:18
Haberler» “kultur-sanat“ » Haber

Dünyanın 21 Ülkesinin Porno Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler

Dünyanın 21 Ülkesinin Porno Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler

Yetişkin siteleri ve bu sitelerde yapılan tercihler üzerine hazırladığımız içeriklere bir yenisini ekliyoruz.

Yetişkin siteleri ve bu sitelerde yapılan tercihler üzerine hazırladığımız içeriklere bir yenisini ekliyoruz.

İşte Dünyanın 21 Ülkesinin Yetişkin Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler;

1# ABD



2# Almanya



3# Belçika



4# Brezilya



5# Çek Cumhuriyeti



6# Çin



7# Fransa



8# Gana



9# İngiltere



10# İspanya



11# İtalya



12# İzlanda



13# Kanada



14# Kazakistan



15# Mısır



16# Peru



17# Rusya



18# Suriye



19# Türkiye



20# Ukrayna



21# Venezuela



Merak edenler için bir önceki içeriğimiz;

Pornhub Dünyanın Porno İzleme Tercihlerini Açıkladı
Kaynak: TheGeyik
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Sanat