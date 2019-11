Dünyanın birçok ülkesinde "Ölür" denen çocuk Türkiye'de yapılan ameliyatla hayata tutundu

Dünyanın birçok ülkesinde "Ölür" denen çocuk Türkiye 'de yapılan ameliyatla hayata tutunduDoğuştan Nieman-Pick hastası olan 13 yaşındaki Azerbaycanlı Deniz Humbatova, İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirilen organ nakli ameliyatıyla hayata döndüİSTANBUL - Azerbaycan'da yaşayan 13 yaşındaki Deniz Humbatova Nieman-Pick hastası olarak dünyaya geldi. Dünyanın birçok ülkesinde doktorlara giden aile, çaresiz kaldı. Doktorların 13,5 yıl ömür biçtiği çocuk, son umut olarak ailesi tarafından Türkiye'ye getirildi. Azerbaycanlı çocuk, Yrd. Doç. Dr. Ümit Özçelik tarafından gerçekleştirilen organ nakli ameliyatı ile hayata tutundu. Azerbaycan'da yaşayan 13 yaşındaki Deniz Humbatova doğuştan kalıtsal bir hastalık olan Nieman-Pick hastası olarak dünyaya geldi. 1 yaşında teşhis konulan talihsiz çocuk için ailesi yıllarca dünyanın birçok noktasında bulunan hastane ve doktorlara başvurdu. Doktorların ortalama 13 buçuk yıl ömür biçtiği çocuk için hiçbir şey yapamadılar. Genel durumu kötüye giden ve artık solunum cihazına bağlı olarak yaşayan küçük deniz de akciğer, karaciğer ve dalağında büyük sorunlar başladı. Aile hem kendi ülkesinde hem de dünyada bulunan birçok doktora gitmeye devam etti. Ancak hiçbir doktor Deniz'i ameliyat etmeye yanaşmadı.Azerbaycanlı aile son umut olarak İstanbul'da bulunan bir özel hastaneye başvurdu. Burada çocuğun durumunu inceleyen Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Özçelik dünyada bugüne kadar sadece 9 vakada gerçekleştirilen ameliyatı yapabileceklerini söyledi. Ancak ameliyatın çok riskli olduğunu ancak küçük Deniz'in yaşaması için bunun son şans olduğunu aileye ileten Özçelik'e aile ameliyat için onayı verdi. Medical Park Florya Hastanesi'nde yapılan ameliyatla Karaciğer nakli yapılan ve dalağı alınan Deniz nihayet sağlığına kavuştu.Deniz bize geldiğinde hiçbir hastane tarafından kabul edilmemiştiKüçük çocuğun kendilerine geldiğinde genel sağlık durumunun çok kötü olduğunu ve hiçbir hastanenin Deniz'i kabul etmediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Ümit Özçelik "Deniz'in kalıtsal Niemann-Pick hastalığı vardı. 1 yaşında tanısı konan Deniz yaklaşık 12 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyordu. Hastalığı ilerlediği için akciğer, karaciğer ve dalağında problem vardı. Öyle olunca çok zorlu bir süreçte bize geldi. bize geldiğinde akciğer enfeksiyonu vardı birçok merkez tarafından da ameliyat edilemez diye reddedilmişti.Literatür de dünya üzerinde 8 veya 9 vaka var bunla ilgili" ifadelerini kullandı."2015 yılından önce bu çocuklar ölüme terk ediliyordu"2015 yılından önce Niemann-Pick hastalığı için organ naklinin uygun görülmediğini ve bu hastaların ölüme terk edildiğini belirten Özçelik "2015 yılından önce bu hastalıkla ilgili nakil uygun görülmediği için bu hastalar ölüme terkediliyordu. Biz ailesiyle konuştuk ortak bir yola çıktık. Bu kararı verdik ve ameliyatın denizin kurtulması için tek çare olduğunu söyledik. Başarılı bir ameliyat oldu ameliyatla hem karaciğer naklini gerçekleştirdik hem de dalağını çıkarttık. Ameliyattan sonraki süreçte çok şükür her şey yolunda gitti bugün sağlığına kavuştu. Bugün aramızda bütün sorunlarından kurtuldu solunum cihazına bağlı yaşamaktan kurtuldu. Artık diğer çocuklar gibi normal yaşamına döndü. Herhangi bir sıkıntısı yok 3 ayı tamamladık. Oldukça keyifli ve mutlu bizde çok mutluyuz o sağlığına kavuştuğu için. Ben bu vesileyle herkesi organlarını bağışlamaya davet ediyorum" diye konuştu."İnsanlara son bir şans verin"Doğduğu günden bu yana hastalıkla mücadele eden Deniz Humbatova organ bağışı için insanlara seslenerek "Bütün dünyaya organlarınızı bağışlayın demek istiyorum. İnsanlara son bir şans verin. Bu yıl okuluma başlayamadım evde öğrenim görmeye devam ediyorum. Gelecek yıl artık okuluma da gideceğim" dedi.Biz 12 yıl her gün öldükÇocuğunun hastalığını öğrendiği günden bu yana hiç yüzlerinin gülmediğini belirten anne Aıda Humbatova "Biz bu 12 yıl da öyle şeyler yaşadık ki anlatamam bunun yaşanması gerekir. Biz aile olarak her gün öldük. Doktorlarımdan Allah razı olsun elleri öpülecek insanlar. Oğlum şimdi mutlu biz yaşamın bu kadar kolay olduğunu bilmiyorduk. Biz Deniz'in hasta olduğunu öğrendiğimizden bu yana çocuk nasıl rahat uyku uyur şimdi gördük. O kadar rahat bir hayata kavuştuk ki Allah razı olsun doktorlarımızdan" dedi."Dünya da birçok doktoru gezdik ama kimse Deniz'i ameliyat etmeyi kabul etmedi"Dünya'nın bir çok ülkesinde doktor araştırdıklarını ancak kimsenin çocuğunu ameliyat etmeyi kabul etmediğini dile getiren anne Humbatova "Biz dünya da birçok ülkede araştırdık. Kabul etmediler Deniz'i hem de Denizin durumu son raddedeydi. Kabul etmezlerdi biz biliyorduk buraya geldiğinde çok ağır durumdaydı. Kabul etmelerine bile inanamadık. Yaşam şansı oldu bir ışık gördük, çok şeyler yaşadık. Bu hastanedeki kocaman ailemizle beraber çok mutluyum şimdi. Ama ben kelime bulamıyorum şuan ki durumuma" diye konuştu.Çocuklarımız ölüp gitmesinİnsanları organ bağışına karşı duyarlı olmaya davet eden anne Humbatova "insanlar inşallah organ bağışı konusunda duyarlı olur. Benim çocuğum gibi çok fazla çocuk var hasta olan onların annelerini va babalarını düşünsünler. Bir yaşam şansı versinler onlara çocuklarımız böyle ölüp gitmesin" şeklinde konuştu.