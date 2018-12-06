Dünyanın Buluştuğu Turizm Fuarındayız

Foça'nın doğal ve tarihi zenginlikleri, ''12. Travel Turkey ve 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi''nde tanıtılıyor.

Travel Turkey için özenle hazırlanan Foça Belediyesi standı, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm sektörü temsilcileri ve fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini görüyor.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri ve Foça İlçe Turizm Danışma Şube Müdürü Samir Büyükkaya açılış gününde Foça standını ziyaret etti. Başkan Demirağ, Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın kentlerinin tanıtımına çok olumlu katkılar sağladığını ifade etti.

8 Aralık'a kadar açık kalacak

Çıtasını her geçen yıl daha da yükselten Travel Turkey İzmir, binden fazla katılımcı ve 38 ülkenin turizm profesyonelini İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir'de buluşturdu. 8 Aralık'a kadar açık kalacak fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenleniyor. Fuarda, seyahat acenteleri, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi firmaları, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri, yat ve kurvaziyer turizmi/marina, uluslararası turizm otoriteleri ve borsaları, kafe ve restoranlar, aktif ve macera turizmi, belediyeler, bankacılık ve sigorta firmaları, kültür turizmi, valilikler, il kültür turizm müdürlükleri, dalış okulları, spor turizmi, kalkınma ajansları, havayolları, turizm teknolojisi, turizm birlik ve dernekleri, kafe, bar, otel ekipman firmaları, turizm taşımacılığı, turizm medyası, eğitim turizmi, bilgi ve enformasyon teknolojileri, medikal kuruluşlar ve sağlık kuruluşları yer alıyor.

38 ülkeden, 1200 katılımcı

Fuara bu yıl 38 ülkeden ve 48 ilden toplam 1200'ün üzerinde katılımcı dâhil oldu. Fuarda, Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Etiyopya, Endonezya, Fas, Filistin, , Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, KKTC, Lübnan, Makedonya Cumhuriyeti, Maldivler, Namibya, Pakistan, Peru, Polonya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus, Türkiye, Özbekistan, Uganda, Ürdün, Yunanistan ve Zimbabwe yer alıyor.