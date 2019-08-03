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Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gönüllü gençler Arı'nın konuğu oldu

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelerek UNESCO tarafından desteklenen gönüllü çalışma programına katılan gençler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

03.08.2019 09:00 Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gönüllü gençler Arı'nın konuğu oldu

Belediye Başkanı Rasim Arı, UNESCO tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi tarafından düzenlenen program çerçevesinde Tunus, Sırbistan, İtalya, Rusya, Meksika ve Güney Kore gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gençleri başkanlık makamında misafir etti. Ziyarette Başkan Arı'ya program hakkında bilgiler veren Gençlik Servisleri Merkezi liderlerinden Bilge Seranay Balcı, aralarında üniversite öğrencilerinin yanı sıra mimar, mühendis ve öğretmenlerin bulunduğu gençlerin Kapadokya bölgesinde çevre temizliği, park ve yaya kaldırımı yapımı gibi gönüllü olarak çeşitli belediye işlerinde çalıştıklarını söyledi. 18-38 yaş grubundaki gönüllülerin Nevşehir'de de çevre temizlik çalışmalarına katılarak bir park yapımında görev aldıklarını kaydeden Balcı, kendilerine verdiği destekten dolayı misafir gençler adına Başkan Arı'ya teşekkür ederek bir plaket sundu.

Misafir gençleri örnek davranışlarından dolayı tebrik eden Başkan Rasim Arı, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç öğrenci, mimar, mühendis ve öğretmenleri Nevşehir'de ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuklarına Nevşehir Belediyesi'nin gençlik projeleri hakkında da bilgiler veren Arı, gençlerle bir süre sohbet etti.


Rasim Arı, Nevşehir, Balcı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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