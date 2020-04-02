Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi sürüyor

Dünya korona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor.

02.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:16
Dünya korona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor. Şu ana kadar vaka sayısı bir milyona dayandı, 47 binden fazla da can kaybı var. İşte salgınla mücadelede dünya genelinde son durum. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyona dayandı.47 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor Dünya genelinde yeni tip korona virüs kaynaklı vaka sayısı 937 bini aşarken, can kaybı da her geçen gün artıyor. Fransa 'da, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 4 bin 861 artışla 60 bine yükseldi. Ölü sayısı son 24 saatte 509 artarak en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti. Fransa, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısında Çin'i geride bıraktı. İtalya'da sadece bir günde 727 kişi virüsten öldü. Ülkede can kaybı 13 bini aşarken, vaka sayısı da 110 bini geçti. Sağlık Bakanı ülke genelinde 10 Mart'ta uygulamaya konulan sıkı karantina tedbirlerinin 13 Nisan'a uzayacağını açıkladı. Öte yandan, ABD genelinde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 4 bini geçerken, pozitif Covid-19 tespit edilen hasta sayısı ise geçen her dakika artıyor. Almanya'da da salgınla mücadele kapsamında 22 Mart'ta alınan önlemler, 19 Nisan'a kadar uzatıldı. Önlemleri artıran Almanya Paskalya bayramını iptal etmedi, Başbakan Angela Merkel, "pandemi bayram tanımaz" dedi. Ölü sayısının arttığı İspanya'da salgından hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 864 kişi artarak 10 bine yaklaştı. İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 artarak 2 bin 352'ye yükseldi. İran'da can kaybı 138 artarak 3 bin 36'ya çıktı. Hollanda'da da son bir günde 134 kişi hayatını kaybetti. Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk Covid-19 vakalarının görüldüğü bildirildi. Orta Amerika ülkesi El Salvador'dan da ilk ölüm haberi geldi.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Güncel

Haberin Videosu :

Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi sürüyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan’ın ’Devlet içinde devlet olmaz’ eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:53: İstanbul'un tarihi ve turistik mekanları koronavirüs nedeniyle sakin - Haber 14:53: 93 yaşındaki adam, kimlik soran polisleri evine yemeğe davet etti - Haber 14:53: Mehmetçikten evinden çıkamayan vatandaşlara yardım - Haber 14:52: Ordu'nun işlek caddeleri barikatlarla kısıtlandı - Haber 14:52: Başsavcı Yasin Emre: "Alanya Cezaevi'nde korona virüsü konusunda hiçbir tehdit yoktur" - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler