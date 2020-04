Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi sürüyor

Dünya korona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor. Şu ana kadar vaka sayısı bir milyona dayandı, 47 binden fazla da can kaybı var. İşte salgınla mücadelede dünya genelinde son durum. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyona dayandı.47 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor Dünya genelinde yeni tip korona virüs kaynaklı vaka sayısı 937 bini aşarken, can kaybı da her geçen gün artıyor. Fransa 'da, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 4 bin 861 artışla 60 bine yükseldi. Ölü sayısı son 24 saatte 509 artarak en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti. Fransa, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısında Çin'i geride bıraktı. İtalya'da sadece bir günde 727 kişi virüsten öldü. Ülkede can kaybı 13 bini aşarken, vaka sayısı da 110 bini geçti. Sağlık Bakanı ülke genelinde 10 Mart'ta uygulamaya konulan sıkı karantina tedbirlerinin 13 Nisan'a uzayacağını açıkladı. Öte yandan, ABD genelinde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 4 bini geçerken, pozitif Covid-19 tespit edilen hasta sayısı ise geçen her dakika artıyor. Almanya'da da salgınla mücadele kapsamında 22 Mart'ta alınan önlemler, 19 Nisan'a kadar uzatıldı. Önlemleri artıran Almanya Paskalya bayramını iptal etmedi, Başbakan Angela Merkel, "pandemi bayram tanımaz" dedi. Ölü sayısının arttığı İspanya'da salgından hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 864 kişi artarak 10 bine yaklaştı. İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 artarak 2 bin 352'ye yükseldi. İran'da can kaybı 138 artarak 3 bin 36'ya çıktı. Hollanda'da da son bir günde 134 kişi hayatını kaybetti. Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk Covid-19 vakalarının görüldüğü bildirildi. Orta Amerika ülkesi El Salvador'dan da ilk ölüm haberi geldi.(İHA)

Kaynak: İHA