Dünyanın En Büyüğü Vakıfbank, Dünyaya Açılıyor

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ''İki ülke arasındaki tarihi ve manevi bağı pekiştirmek adına özel bir adım atıyor ve Türkiye dışındaki ilk voleybol okulumuzu Saraybosna'da açıyoruz. Gönül bağımızın yanı sıra Bosna Hersekli gençlerin spora olan yatkınlıkları da buraya yatırım yapmamızın gerekçelerinden biridir'' dedi.

VakıfBank'ın Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla 32 yıldır kesintisiz desteklediği VakıfBank Spor Kulübü, altyapı yatırımlarına devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da ikişer, Kocaeli ve Bursa'da birer olmak üzere toplam altı VakıfBank Voleybol Okulu'yla faaliyet gösteren sarı-siyahlılar, Avrupa'daki ilk voleybol okulunu Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde açtı. Böylece VakıfBank Spor Kulübü, yurtdışında voleybol okulu açan ilk voleybol kulübü oldu.

Sportska Dvorana Ramiz Salcin Spor Salonu'ndaki açılış törenine T.C. Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, Bosna Hersekli yerel yöneticiler, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, VakıfBank üst düzey yöneticileri ile VakıfBank Voleybol Okulu Saraybosna antrenörleri ve öğrencileri katıldı.

Dünya kulübü olma vizyonuyla Bosna Hersek'teyiz

Bosna Hersek'te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren ise, ''VakıfBank Spor Kulübü olarak başarıya ve şampiyonluklara ulaşırken, altyapının önemine yürekten inanıyoruz. Bugün kendi altyapımızdan yetişen çok sayıda oyuncumuz A takımımızda forma giyiyor. Dünya kulübü olma vizyonumuzla başarımızın sürekliliği için ülkemiz dışında da yetenekli gençleri voleybola kazandırmayı kendimize görev ediniyoruz. Bu amaçla ilk adımımızı bugün Saraybosna'da açılışını yaptığımız Voleybol Okulumuzla atıyoruz. Bu coğrafya insanının spora olan yatkınlığının da farkındayız. Bu da bizim yurt dışındaki ilk okulumuzu buraya açmamızdaki temel sebebidir. Ümit ediyorum ki; burada yetişecek genç kardeşlerimiz, iyi birer profesyonel sporcu olarak başta VakıfBank olmak üzere dünyanın en iyi takımlarında ve mücadele etme şansı yakalayacaktır. VakıfBank forması ile Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşayacaktır. Burası dünya voleybolunun en önemli altyapı okullarından biri olacak. Bugün ilk tohumlarımızı atıyoruz. İleride bunun çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü göreceğiz'' dedi.

Bosnalı kızlarımızın da 'yanında biz varız'

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ''İki ülke arasındaki tarihi ve manevi bağı pekiştirmek adına özel bir adım atıyor ve Türkiye dışındaki ilk voleybol okulumuzu Saraybosna'da açıyoruz. Gönül bağımızın yanı sıra Bosna Hersekli gençlerin spora olan yatkınlıkları da buraya yatırım yapmamızın gerekçelerinden biridir. Ümit ediyorum ki; bugünden itibaren burada yetişecek genç kardeşlerimiz iyi birer sporcu olarak başta VakıfBank olmak üzere dünyanın en iyi takımlarında forma giyecekler. Geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonu voleybolcularının burada yetişeceğine yürekten inanıyorum'' dedi.

Dünya çapında voleybolcular yetişecek

VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanvekili Şahap Kavcıoğlu, ''Türk voleybolunun gururu VakıfBank'ın Balkanlar'ın güzel ülkesi Bosna Hersek'te faaliyete geçmesinden çok mutluyuz. Voleybol Okulumuz nice yetenekli çocuğumuzun dünya çapında voleybolcu olmasının yolunu açacak'' dedi.

Törende konuşan T.C. Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, VakıfBank'ın Saraybosna'da voleybol okulu açarak, çok doğru bir yatırım yaptığını ifade etti.

Haftanın üç günü eğitim olacak

İlk olarak 21 öğrenci ile çalışmalarına başlayan Saraybosna'daki VakıfBank Voleybol Okulu'nda çarşamba, cumartesi ve pazar günleri 2007-2009 arası doğumlu kız çocukları eğitim alıyor. VakıfBank Voleybol Okulu'nda öğrencilere temel voleybol bilgisi başta olmak üzere fiziki, teknik ve mental eğitimler verilecek. VakıfBank Spor Kulübü'nün tecrübeli antrenörleri tarafından verilecek olan eğitimlerin ardından başarılı olan sporcular, dünyanın en büyük kulüpleri arasında gösterilen VakıfBank Spor Kulübü'nün altyapısına kazandırılacak.