Dünyanın En Büyük Aşçılık Yarışmasında Birincilik++++

04 Aralık 2018 Salı 14:50



04 Aralık 2018 Salı 14:50

Dünyanın en büyük aşçılık yarışmasında birincilikİSTANBUL,(DHA) -İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve MYO Aşçılık Programı Öğretim Üyesi Şef Duygu Tuğcu, Lüksemburg'da düzenlenen Villeroy/Bush Culinary World Cup'da Pastacılık kategorisinde birinci oldu.Uluslararası yarışmalarda kazanılmış 18 adet madalyası olan Şef Tuğcu, Türk bayrağını dalgalandırmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Pastasının tamamının yenilenebilir malzemelerle yapılmış bir heykel olduğunu söyleyen Şef Tuğcu, "Ne zaman Türk Bayrağı'nı kaldırsam gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük yarışmasında sahnede Türk Bayrağı'nı sallandırıyorsunuz. Bundan daha büyük hissedilebilecek bir duygu yok" ifadelerini kullandı.GASTRONOMİDE BAŞARI PARAYI GETİRİYORGeleceğin meslekleri arasında anılan gastronomi ve mutfak sanatlarına olan ilginin yükselişi, sektördeki profesyonel aşçılara olan ihtiyacın artmasıile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şef Tuğcu, ??Gastronomi bölümü son 5 yıl içinde inanılmaz bir gelişim kaydetti. Eğer gerçekten kendinizi gösterirseniz, güzel yerlerde, iyi şeflerle çalışırsanız bu işte gerçekten çok başarılı olup, güzel paralar kazanabilirsiniz" dedi.SEKTÖRÜN DENEYİMLİ İNSAN İHTİYACI VARSektörün eğitimli ve mutfak görmüş insanlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Şef Tuğcu, "Sadece eğitimli değil, sadece alaylı da değil deneyim kazanmış insanlarla bu sektörün inanılmaz ileri gideceğini düşünüyorum. Zaten biz Türk mutfağı olarak inanılmaz ilerideyiz. Sadece bunun farkında değiliz. Bunun üzerine eğitim katarsak çok daha ileri gidebileceğimize inanıyorum. Bilgi düzeyimizi arttırarak kendimizi kanıtlamamız lazım.DENEYİM İÇİN MUTFAK GÖRMEK ŞARTGeleceğin aşçılarına seslenen Şef Tuğcu, "Deneyim kazanmaları için minimum 2 ya da 3 sene piyasada çalışmaları gerekiyor. Mutfak görmeleri gerekli. Sonrasında eğer isterlerse kendi mekanlarını açabilirler. Muhakkak deneyim kazanmaları gerekiyor. Okulda kusursuz bir dünya görüyorlar ama gerçek mutfağın içersindeki yaşamı da görmeleri lazım. Çünkü okulda zorluk görmüyorlar. Ama gerçek dünyaya girdikleri zaman gerçek zorlukları, ustalarla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu görüyorlar" şeklinde konuştu.(Tür: İstanbul)