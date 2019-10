Dünyanın en büyük balık fabrika gemisi denizle buluştu

Dünyanın en büyük balık fabrika gemisi denizle buluştuTürk tersanecilik sektörünün büyük başarısıYALOVA - Dünyanın en büyük balık fabrika gemisi olan "Vladimir Limanov", Yalova 'nın Altınova tersaneler bölgesinde törenle denize indirildi. 108 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip gemi, günde 500 ton balık tutma ve işleme kapasitesine sahip.Türk tersanecilik sektörü büyük bir başarıya imza attı. Altınova Tersaneler bölgesinde bulunan Tersan Tersanesi tarafından Rus "Russian Fishery" firması için inşa edilen, dünyanın en büyük balık fabrika gemisi, törenle denize indirildi. Düzenlenen törene Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, Russian Fishery firması CEO'su Fedor Kirsanov, Skipsteknisk Pazarlama ve Satış Müdürü Inge Bertil Straume, Sberbank Uzakdoğu Yönetim Kurulu Başkanı Sukhoverkhov Dmitriy ve çok sayıda davetli katıldı.Geminin denize indirilmesi öncesinde kürsüye gelen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, böyle önemli bir geminin Türkiye'de inşa edilerek denize indirilmesinin Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin başarıyla devam etmesinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Paksu konuşmasında, "Bugün denizle buluşmasına şahitlik edeceğimiz Vladimir Limanov adlı gemi Rusya ile başarıyla devam eden ilişkilerimizde önemli bir yere sahiptir. Bundan 3 yıl önce Rusya'ya teslim ettiğimiz balıkçı gemisinden sonra bu gemi de öyle umuyorum ki ülkelerimiz arasındaki ticarette yeni kapılar açacaktır. Russian Fishery şirketi Rusya'da ki ve dünyada ki en büyük beyaz et ve Alaska Pollock balığı üreticilerinden birisidir. Bu balık için yıllık kotası 300 bin tonun üzerindedir. Russian Fishery için inşa ettiğimiz bu gemi günümüzde yapılan en sofistike gemilerden birisidir. İçerisinde birçok ilkleri barındıran, dünde 500 tona kadar balık yakalayıp bunların tamamını hiçbir atık bırakmadan gemide işleyebilen en modern ekipmanlarla donatılmış türünün en iyi gemisidir. Böylesi özel bir geminin yapımı için tersanemizi tercih eden Russian Fishery adlı şirkete çok teşekkür ederiz. Bizim ilişkilerimiz bulaşıcıdır ve büyüyerek devam eder. İnşallah bu gemi sizlerle uzun beraberliğimizin başlangıcına vesile olur" dedi."4 bin kişi istihdam ediyoruz"Konuşmasında Tersan tersanesi hakkında da bilgiler veren Paksu, "Kuruluşundan bu zamana kadar yatırımını her zaman denizcilik, tersaneciliğe ve insana yapan Tersan grubu bugün Yalova'da 300 dönümün üzerinde kurulu Türkiye'nin en büyük tersanelerinden birinde yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Son 6 yıldır Türkiye'de gemi ve yat ihracatında sektör lideri olan Tersan falke balıkçı gemileri, olta balıkçı gemileri, ofshore gemileri, elektrikli ve hibrit feribotlar ve yolcu gemileri gibi çok özel projeleri bir arada yapan Türkiye hatta Dünya'nın ilklerini başaran sektöründe öncü bir şirkettir. İstikrar, kalite, verimlilik, müşteri memnuniyeti, inovasyon ve termin sürelerine bağlılığın başarıyı, başarının ise her zaman ülkeye katma değer getireceğinin farkında olan Tersan işgücü ve iş hacmini arttırmak için tüm üretim kadrolarını geliştirerek kapasitesini her boyutta arttırmaktadır" şeklinde konuştu."Firmamızın bayrak gemisi olacak"Paksu'nun ardından kürsüye gelen Russian Fishery firması CEO'su Fedor Kirsanov ise, "Bu gemiye herkes kendinden bir parça kattığı bu gemi firmamızın bayrak gemisi olacaktır. Burada Dünya'da parmakla gösterilecek bir Süper Troller inşa edildi. Bu bizim yıllar önce kurduğumuz bir hayalin hayata geçişidir. Bu geminin her aşamasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından bir imam ve Aya Penteleymon Kilisesi'nden gelen bir peder sırayla dua ettiler. 108 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip geminin denize indiriliş kurdelesini ise Fedar Frank kesti. Kaydırılarak denize indirilen dev gemi günde 500 ton balık tutma ve bunu denizde işleme kapasitesi ile bu tipte dünyanın en büyük gemisi olma özelliğine de sahip.