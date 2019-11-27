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Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumundan Emine Erdoğan'a teşekkür ziyareti

1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA-International Pediatric Assocation) yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

27.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:09Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumundan Emine Erdoğan'a teşekkür ziyareti
1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA-International Pediatric Assocation) yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tüm dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu, dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA-International Pediatric Assocation) yönetimi ve kıta başkanları, IPA yeni dönem başkanı Prof. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ev sahipliğinde "Mülteci ve Göçmen Çocuklar" gündemiyle geçtiğimiz günlerde ilk kez 'da toplanmıştı. IPA yönetimi, üç gün süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti. Emine Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği IPA yönetimi, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Emine Erdoğan'a savaş mağduru ve göçmen çocuklar için yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. IPA yöneticileri, ayrıca Emine Erdoğan'a göçmenler ve Arakan gibi mazlum coğrafyalara yaptığı ziyaretler ve oradaki Müslüman çocukların durumlarını dünyaya duyuran kişi olarak gösterdikleri hassasiyet için de müteşekkir olduklarını ilettiler. IPA'nın Amerikalı Başkanı Prof. Dr. Errol Alden, IPA Direktörü Kerem Hasanoğlu ve IPA yeni dönem başkanı Prof. Enver Hasanoğlu, IPA Asya, IPA Afrika, IPA Latin Amerika Çocuk Sağlığı Başkanları ile Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun katıldığı kabulde Emine Erdoğan kurumu kutlarken, bölgesel çalışmalar hakkında bilgiler alıp, yerli aşının önemine dikkat çekti. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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