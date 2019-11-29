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Dünyanın en büyük Filistin keffiyehı

Dünyanın en büyük Filistin keffiyehı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde büyük ilgi gördü.

29.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:54Dünyanın en büyük Filistin keffiyehı
Dünyanın en büyük keffiyehı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde büyük ilgi gördü.

Filistin direnişinin simgesi haline gelen Filistin keffiyehı, El Halil kentindeki uluslararası stadyumda sergilendi. Üretimine geçtiğimiz yıl başlanan ve bin 400 metrekare büyüklüğünde üretilen, bu yıl da 3 bin metrekarelik büyüklüğe ulaştırılan keffiyeh, dünyanın en büyük keffiyehı olarak kayıtlara geçti.

Parça parça üretilen Keffiyah, El Halil'deki fabrikalarda öğrenciler tarafından birleştirildi. - EL HALİL

Batı Şeria, Filistin, Güncel

Kaynak: İHA

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