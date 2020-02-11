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Dünyanın en büyük havai fişeği gökyüzünü kırmızıya bürüdü

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Steamboat Springs şehrindeki kış festivali sırasında devasa havai fişeği patlatıldı.

11.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:41Dünyanın en büyük havai fişeği gökyüzünü kırmızıya bürüdü

ABD'nin eyaletine bağlı Steamboat Springs şehrindeki kış festivali sırasında devasa havai fişeği patlatıldı.

Cumartesi günü gecesi yaklaşık 670 metre yüksekliğe fırlatılan havai fişeğin patladığı ve gökyüzünün kırmızıya büründüğü anlar amatör kameralara yansıdı. Guinness Dünya Rekorları (Guinness World Records) yaklaşık bin 270 kilogram ağırlığındaki havai fişeğin şu ana kadar atılmış en büyük havai fişek olduğunu doğruladı.

Tim Borden 7 yıldır havai fişeği geliştiren ekibin başında yer alıyor. Borden ilk olarak geçen yıl rekoru kırmaya çalışmış ancak fişek roketinin erken patlamasıyla bu girişimi başarısız olmuştu.

Guinness Dünya Rekorları temsilcileri Borden'ın iki denemesine de tanıklık etti.

Böylelikle Borden liderliğinde geliştirilen havai fişek, 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) fırlatılan ve bin 87 kilogram ağırlığında olan havai fişeğin rekorunu egale etmiş oldu.

Görüntü Dökümü

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-Havai fişeğin fırlatılması

-Fişeğin patlaması

-Gökyüzünün kırmızıya bürünmesi ve insanların çığlık atması

-Farklı açıdan görüntüler



Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Güncel

Kaynak: DHA

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