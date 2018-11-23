Dünyanın En Büyük İnşaat Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemini tamamlayan dünyanın en büyük yüzen platformu 'Pioneering Spirit
' Çanakkale Boğazı
'ndan geçti.
Rus gazını Türkiye
'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa
'ya taşıyacak iki hattan oluşan Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük yüzen platformu 'Pioneering Spirit' tarafından tamamlandı. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege
'ye doğru yol alan geminin geçişi için Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı. Dev gemiye Boğaz'da römorkör, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botu eşlik etti. - ÇANAKKALE
Pioneering Spirit,Çanakkale Boğazı