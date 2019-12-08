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Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı "CMA CGM Congo" adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

08.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:00
Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Bandralı "CMA CGM Congo" adlı gemi Boğazı'ndan geçti. Dev görüntüsüyle eşsiz bir manzara oluşturan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki gemi, geçişini 1 saatte tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.
Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya bayraklı "CMA CGM Congo" adlı gemi Ambarlı Limanı'nda işlemlerini tamamlamasının ardından Romanya'nın Köstence Limanına gitmek üzere İstanbul Boğazına girdi. 300 metre uzunluğunda olan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 römorkör eşlik etti.
Yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e doğru açıldı. Kargo gemisi boğazdan geçişi sırasında görsel bir şölen oluşturdu. Konteyner taşıyan dev geminin geçişi sırasında sahilde bulunan bazı vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.
(İHA)
Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı, İstanbul, Liberya, Güncel

Kaynak: İHA


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