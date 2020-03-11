Dünyanın en büyük Kolaboratif Robot Merkezi Danimarka'da kurulacak
Dünyanın cobot başkenti olarak bilinen Danimarka'nın Odense şehri, dev bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Dünyanın cobot başkenti olarak bilinen Danimarka'nın Odense şehri, dev bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ekonomi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Ekonomi
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ekonomi
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Ekonomi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Ekonomi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi