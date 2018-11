17 Kasım 2018 Cumartesi 16:26



Dünyanın en büyük kubbesinde İslamın en eski kubbesi anlatıldı Talha Uğurluel Kudüs 'ü Bursalılarla buluşturduBURSA - Osmangazi Belediyesi 'nin vizyon projesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Talha Uğurluel'in 'Dinlerin Başkenti Kudüs Eski Şehir' konulu konferansına ev sahipliği yaptı. Sanat tarihçisi Talha Uğurluel, Bursa'nın en yeni ve dünyanın en büyük kubbesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde İslam mimarisinin en eski kubbesi Kudüs'ü anlattı. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve Talha Uğurluel'in konuşmacı olarak katıldığı 'Dinlerin Başkenti Kudüs Eski Şehir' konulu konferansa Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar 'ın da vatandaşların arasına oturarak izlediği konferansta, Talha Uğurluel, kendi çektiği fotoğraflar üzerinden Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa 'yı bilinen ve bilinmeyen yönleriyle adeta karış karış anlattı.Konferansın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, böyle önemli konu başlığına sahip bir seminerde Talha Uğurluel'i ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, marka bir eser oldu. Adeta bir ziyaret merkezi haline geldi. Açıldığı günden bu yana her geçen gün ziyaretçi sayısında önemli bir artış oluyor. 45 farklı ülkeden ziyaretçiler geldi. Burası sadece bir müze değil, bir kültür ve yaşam merkezi. Her yaştan insan buraya gelerek güzel bir vakit geçirebilir. Bugün de Bursa dışında tüm Türkiye 'nin hatta dünyanın dikkatini çeken bir etkinliğe imza atıyoruz" dedi.Konuşmasına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi hakkındaki övgü dolu sözleriyle başlayan Talha Uğurluel, "Kudüs sokaklarında gezerken tarihi yaşarsınız. Bursa'da Fetih Müzesi'ni gezerken de 1326 yılına ışınlanmış gibi olursunuz. Dünyada birçok panorama müzesini gördüm ancak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kesinlikle gördüklerim arasında en güzeli. Bugün de Bursa'nın en yeni ve dünyanın en büyük kubbesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde İslam mimarisinin en eski kubbesi Kudüs'ü anlatacağız" dedi.Bursa ve Kudüs'ün kardeş şehir olduklarını ifade eden Talha Uğurluel, "Kubbetüs Sahra, altın kubbeli yapı yapıldığı günden bu yana hiç bozulmamıştır. Kubbetüs Sahra'nın üzerini kaplayan bütün çiniler, Kanuni Sultan Süleyman "n talimatıyla İznik 'te üretilmiştir. Bütün Bursalıların Kudüs'e gidip bu muhteşem çinileri görmelerini tavsiye ediyorum. Hazreti Muhammed 'in Miraç'a çıktığı o kutsal yerleri ziyaret etmelisiniz. 1917 tarihinde kaybettiğimiz Kudüs'ün önceki ve sonraki durumunu görüp, mutlaka oralara sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.Yaklaşık 2 saat süren konferansta Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Türkler ve İslamiyet açısından önemini de değinen Talha Uğurluel, yüz yıllar boyunca Türklerin Kudüs'te çok ciddi izler bıraktığını, bu nedenle Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın korunması gerektiğini ifade etti. Türk olduğunuzu söylediğinizde oradaki Müslümanların evlerinin kapılarını sizlere sonuna kadar açıp en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden Uğurluel, tüm Türklerin Kudüs'e sahip çıkmasını istedi. Dünya üzerinde hiçbir şehrin dinler tarihi konusunda Kudüs ile mukayese edilemeyeceğini belirten Uğurluel, Kudüs'ün nice peygamberin ayak bastığı, büyük medeniyetlerin izini barındıran şehir olduğunu söyledi.Ünlü sanat tarihçi Talha Uğurluel, konferans sonunda yazmış olduğu kitaplarını okuyucuları için imzaladı.