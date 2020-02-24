Dünyanın en büyük organik fuarına Ege çıkarması

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 1998'den bu yana milli katılımı organize ettiği dünyanın en büyük organik fuarı Biofach, 12-15 Şubat'ta Almanya 'nın Nürnberg kentindeydi.

Ekolojik dönüşüm 143 ülkeye uzandı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi fuara dünyanın 143 ülkesinden 50 bini aşkın ziyaretçinin geldiğini açıkladı.

"Fuara bu sene Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, ABD, Japonya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya'dan yoğun katılım oldu. Dünya genelinde 110 ülkeden toplamda 3 bin 792 firma katıldı. Türkiye 'den de 22'si milli katılım çatısı altında 39 firma yer aldı. Olabildiğince az tarımsal girdi kullanarak ekolojik çeşitliliğin korunmasını ve iyileştirilmesini esas alan insan ve çevre odaklı bir üretim, çiftçi, tarım ve hayvancılık döngüsündeki ekolojik tarımın avantajlarını net biçimde ortaya koyuyor. Sektörü daha da ileri taşımak adına ciddi destek veriyoruz. Bu organizasyonlar katma değerin artmasına hizmet ediyor."

Türkiye organikte Avrupa'da birinci

Eskinazi, uluslararası fuarların 2023 organik ürün ihracatında hedeflenen 2,5 milyar dolara ulaşmak için yeni pazarlara girişte bir sıçrama tahtası olduğu görüşünde.

"Organik ürünlerin en fazla ihraç edildiği ülkelerde Almanya ilk sırada. Ülkemizin en büyük pazarı Avrupa Birliği ülkeleri. 68 farklı ülkeye organik ürün ihraç ediyoruz. Türkiye'nin organik ürünler ihracatı 500 milyon dolar seviyesinde, organik gıdada Avrupa'da 1. dünyada ise 8. sırada. Organik ürün ihracatının yüzde 74'ünü Ege Bölgesi karşılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından organik üretimde koordinatör birlik seçildik."

Biofach rakipsiz bir vitrin

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin ihracatında geçen yıla göre artış gösterdiğini, yaş sebze, kuru meyve, gıda ve bakliyatta artışın devam ettiğini söyledi.

"Ekolojik dengenin korunması, gıda güvenliği, sağlıklı beslenme, sürdürülebilirlik ve çevre koruma üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle organik ürüne olan talep giderek artıyor. Sürdürülebilirlik tarım için vazgeçilmez bir ilke. Üretim yaparken ve kâr elde ederken ekosisteme katkı sağlamak sürdürülebilir tarımla mümkün. Biofach, potansiyeli yüksek, organik üretimle ilgili her şeyi içeren rakipsiz bir vitrin. Fuara Rusya, Sri Lanka, Filipinler bu yıl ilk kez katıldı, stant ve tadım etkinlikleri ilgi çekiciydi. Polonya kendi fuarlarıyla ilgili çalışmalar yaptı, organik ürün pazarında iddialılar."

Alan desteği talebi

Yağcı, İZFAŞ yetkililerinin Polonya fuar organizasyonuyla birlikte işbirliği ve ortak fuarlarla ilgili görüşmeler yaptığını da açıkladı.

"Rusya ve Polonya stantlarını, ülkelerinin üst düzey yetkilileri ziyaret ederek show yaptı. Bunu bizimde ülke olarak yapmamız gerekiyor. Fuarda sadece organik gıda ürünleri üzerine değil. Organik kozmetik, cilt bakım, temizlik ve bebeklerle ilgili ürünlerin sergilendiği VIVANESS doğal güzellik fuarı da var. Aromatik bitkiler açısından çok zengin olan ülkemizin bunları değerlendirerek cilt ürünleriyle ilgili katma değeri yüksek üretimlerin artırılması gerekir. Fuarda ısrarlı taleplerimize rağmen milli katılım için bize verilen alan yetmiyor. Firmalarımızın bir kısmı ya katılamıyor ya da küçük stantlarla yetinmek zorunda kalıyor. Bu konuda daha üst düzeyde bir girişimde bulunmakta fayda var."

Türkiye'ye yoğun ilgi

Ayrıca fuar boyunca Michelin Yıldızlı Serkan Güzelçoban'ın yaptığı başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan tadım etkinliklerine ziyaretçilerin ilgisi büyüktü. Stantlarımızı Münih Ticaret Ateşesi Ertem Çoban ziyaret ederek bilgi aldı.

Fuarın birinci günü Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz standı ziyaret etti ve katılımcılarla görüştü. Prof. Dr. Uygun AKSOY'un moderatörlüğünde "Discover Turkish Organics" konulu bir konferans düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, fuar katılımcısı firma temsilcileri konuşma yaptı.

Fuarda neler vardı?

Başta organik kuru kayısı, üzüm ve incir gibi organik kuru meyveler olmak üzere, kuru bakliyat, fındık, fıstık, badem, kuru domates ve domates konsantresi, konserve ve salamura meyve ve sebzeler, yağlı tohumlar, hububat, meyve suyu ve konsantresi, yarı kuru sebzeler, dondurulmuş sebze ve meyveler, un, çay, organik gübre gibi gıda ve tarım ürünleri dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilere sunuldu.