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Dünyanın en büyük tiyatro festivaline korona iptali

Korona virüsü ile mücadele veren Fransa, virüsün yayılmasını önlemek için dünyanın en büyük tiyatro festivali Avignon Tiyatro Festivali'ni iptal etti.

14.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:58
Dünyanın en büyük tiyatro festivaline korona iptali
Korona virüsü ile mücadele veren Fransa , virüsün yayılmasını önlemek için dünyanın en büyük tiyatro festivali Avignon Tiyatro Festivali'ni iptal etti.

Fransa'da toplam vaka sayısı 136 bin 779'a yükselirken ölü sayısı 14 bin 967 oldu. Fransız yetkililer, korona ile mücadele kapsamında kültürel faaliyetlere yönelik karar aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaz etkinlikleri ve festivallerin Temmuz ayına kadar askıya alınacağını açıklamasının ardından Fransa'nın Avignon kentinde her yıl düzenlenen tiyatro festivali de iptal edildi.

Festivalin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, "Gerekli koşullar sağlanamadığı için dünyanın büyük tiyatro festivali olan Avignon Tiyatro Festivali iptal edildi. Festivalin 3-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanmıştı" denildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Fransa, Güncel
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