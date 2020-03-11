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Dünyanın en büyük uydu fuarında koronavirüs gölgesi

Uydu teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen Satellite 2020'ye, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler damga vurdu.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Dünyanın en büyük uydu fuarında koronavirüs gölgesi
Uydu teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen Satellite 2020'ye, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler damga vurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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