Dünyanın en büyük yelkenli gemilerinden Club Med 2, Alanya'da

DÜNYANIN en büyük yelkenlilerinden ve 5 direkli tek yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Club Med 2, yaklaşık 5 yıl aradan sonra tekrar Antalya
'nın Alanya
ilçesine demir attı.
Kos Adası'ndan demir alan dünyanın en büyük yelkenlilerinden ve 5 yelken direkli tek gemisi olma özelliğini taşıyan Club Med 2, sabah erken saatlerde Alanya Limanı'na yanaştı. 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi, limanın yaklaşık 500 metre açıklarında demir attı. Yelkenli olmasından dolayı açığa demirleyen gemiden, çoğunluğu Fransızlardan oluşan 291 yolcu ve 253 mürettebat filikalarla karaya taşındı. Şehre ayak basan yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Bugün saat 17.30'da Alanya'dan hareket edecek olan gemi, Finike Limanı'na demir atacak. Lüks gemi, turunu Kekova, Bodrum Didim ve Yunan adalarında devam ettirdikten sonra, 21 Ağustos'ta tekrar Alanya'ya gelecek.