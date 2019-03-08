Dünyanın En Büyük Yeraltı Şehri, Al Araby Tv'de Tanıtılacak

Kaynak: İHA

Nevşehir'de ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yeraltı şehri, Katar'ın Londra merkezli yayın kuruluşu olan Al Araby TV'sinde tanıtılacak.Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliğinde gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi ve Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulama sürecinde ortaya çıkartılan ve yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alan içerisinde ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yeraltı şehri, Türkiye ile birlikte dünya genelinde yayın yapan TV, gazete, haber ajansı ve dergilerde ilgi uyandırmayı sürdürüyor. Katar'ın Londra merkezli yayın kuruluşu Al Araby TV İstanbul Ofisi'nden muhabir Ahmad Ghannam ve kameraman Habib Demirci, dünyanın en büyük yeraltı şehri ile ilgili olarak çekimler yaptı. Yaklaşık 2 saat süre ile devam eden çekimlerde Al Araby TV ekibine Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından da çeşitli bilgiler verildi.Dünyanın en büyük yeraltı kenti ile ilgili olarak Al Araby TV tarafından hazırlanan haber ve görüntülerin bu ay içerisinde yayımlanacağı belirtildi. - NEVŞEHİR