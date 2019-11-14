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Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar Kapadokya'da evlilik teklifi pahalıya mal oldu Evlilik teklifi yapayım derken yürüyüş yolunu yaktılarNEVŞEHİR - Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden bir tanesi olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir...

14.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:42
Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar
'da evlilik teklifi pahalıya mal oldu
Evlilik teklifi yapayım derken yürüyüş yolunu yaktılar
NEVŞEHİR - Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden bir tanesi olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı. Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis ekipleri her yerde yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor.
Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerinin yürüyüş yolunu yaktılar

Kapadokya, Ürgüp, Yerel

Kaynak: İHA


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