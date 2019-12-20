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Dünyanın en eski ağaç fosilleri New York'ta bulundu

Dünyanın en eski ağaç fosillerinin ABD'nin New York eyaletinde bulunduğu bildirildi.

20.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:50 Dünyanın en eski ağaç fosilleri New York'ta bulundu
Dünyanın en eski ağaç fosillerinin ABD'nin New York eyaletinde bulunduğu bildirildi.
BBC'nin haberine göre, eyalete bağlı Cairo kasabasındaki terk edilmiş bir madende 386 milyon yıllık ağaçların fosilleri bulundu.
Cardiff Üniversitesi, ABD Binghamton Üniversitesi ve New York Eyalet Müzesi'nden uzmanlar, Hudson Vadisi'nde yer alan Catskill sıradağlarının eteklerinde 10 yıldır yürüttükleri araştırmada, bölgede yer alan ormanın 3 bin metrekarelik bölümünün haritasını çıkardı.
Ormanda Cladoxylopsids ve Archaeopteris olarak en az 2 çeşit ağacı tanımlayan bilim insanları, üçüncü bir ağacın türünü ise henüz tespit edemedi.
Çok geniş olan ormanın Pennslyvania eyaletinin ötesine kadar uzandığını tahmin eden bilim insanları, fosillerin ağaçların evrimine yeni bir ışık tutacağını belirtti.
Madenin yüzeyinde balık fosilleri bulan araştırmacılar, ormanın bir selde yok olduğunu tahmin ediyor.
New York eyaletine bağlı Gilboa'da keşfedilen ormanın 383-84 milyon yıllık dünyanın en eski ormanı olduğu tahmin ediliyordu.
Fosil ağaçların tarihi, dünyanın ağaçsız olduğu zamanla ağaçla kaplandığı zaman arasındaki geçiş tarihini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, New York, Güncel

Kaynak: AA

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