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Dünyanın en genç başbakanı Fin Bakan Sanna Marin olacak

Finlandiya'da yeni hükümetin cumhurbaşkanının onayını almasının ardından 34 yaşındaki mevcut Ulaştırma Bakanı Sanna Marin dünyanın en genç başbakanı olacak.

09.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:31
'da yeni hükümetin cumhurbaşkanının onayını almasının ardından 34 yaşındaki mevcut Ulaştırma Bakanı Sanna Marin dünyanın en genç başbakanı olacak.
Hükümet ortaklarının desteğini kaybetmesi nedeniyle Başbakan Antti Rinne'nin istifa etmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SDP) Marin'i yeni kurulacak hükümetin başbakanı olarak önerdi.
Yeni hükümetin yarın kurulup cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından 34 yaşında Marin, dünyanın en genç başbakanı unvanını elinde bulunduran 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk'u geride bırakacak.
Bu arada, başbakanlık görevinden istifa eden Rinne'nin, meclis başkan yardımcılığına getirilmesi bekleniyor. Rinne, gelecek yıl yapılacak kongreye kadar SDP'nin genel başkanı olarak kalmaya devam edecek.
Öte yandan, Marin'in SDP kongresinde genel başkanlığa seçilmesi durumunda ise mevcut merkez sol koalisyondaki tüm partilerin başında kadınlar olacak.
Dünyanın en genç başbakanı Fin Bakan Sanna Marin olacak

Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı, Finlandiya, Güncel

Kaynak: AA


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